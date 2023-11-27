***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Sistemine Geçiş İle İlgili Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı ile1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" hükümleri çerçevesinde şirketlere daha hızlı ve etkin karar alma imkânı sağladığı dikkate alınarak, Esas Sermaye Sistemi'nden "Kayıtlı Sermaye Sistemi"ne geçilmesine,2. Kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL olarak belirlenmesine,3. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,4. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile ilgili izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,5. Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220261BIST