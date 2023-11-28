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***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.11.2023 15:39
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş İle İlgili SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.11.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2023 tarihli kararı doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması için 28.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Gimat Mağazacılık Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220549


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