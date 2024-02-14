***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.02.2024 10:30
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2023 tarihli kararı doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması için 28.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.
İlgili başvurumuz 31.01.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-49111 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 13.02.2024 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Kurul tarafından onaylanan tadil metni açıklama ekinde sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadili SPK Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249425
BIST