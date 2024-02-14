***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 28.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2023 tarihli kararı doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması için 28.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.İlgili başvurumuz 31.01.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-49111 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 13.02.2024 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Kurul tarafından onaylanan tadil metni açıklama ekinde sunulmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KSS SPK Onay Yazısı.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadili SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249425BIST