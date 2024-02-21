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***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.02.2024 16:08
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2024

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı esas sözleşme tadil metni onayı için 14.02.2024 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuruda bulunulmuştu.
İlgili başvurumuz E-50035491-432.02-00094053150 sayılı yazı ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, onaylanan tadil metni açıklama ekinde sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadili SPK Onaylı.pdf
EK: 3 Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdf
EK: 4 Esas Sözleşme Tadili Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251053


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