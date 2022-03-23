***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 10:06
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü'nün 18.03.2022 tarih ve E-18454353-100.04.02-7515 sayılı duyurusunda şirket paylarımızın, 01.04.2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem göreceği bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012179
BIST
11:502.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,27
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.184
11:5014,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0042
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8382
En Düşük
14,7784
11:5016,3362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0229
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
11:50916,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,53
|Açılış
|: 916,65
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,31
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ENSRI
|16,94
|31.062.128
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|20.945.896
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.118.220
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,16
|73.491.227
|% 9,02
|
|IDEAS
|25,20
|21.161.265
|% 8,43
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|63.364.912
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|AYEN
|11,30
|41.381.542
|% -4,96
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,06
|1.337.999.603
|% 1,09
|
|THYAO
|28,62
|955.314.736
|% 0,35
|
|KRDMD
|15,30
|640.382.375
|% 0,26
|
|EREGL
|33,42
|576.336.143
|% -1,12
|
|SISE
|14,23
|408.205.637
|% -0,84
|
|GARAN
|12,06
|1.337.999.603
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,08
|328.929.076
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,36
|171.759.408
|% 0,85
|
|ODAS
|1,65
|87.910.795
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|640.382.375
|% 0,26
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8091
|14,8210
|% -0,01
|
|Euro
|16,3186
|16,3308
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,5488
|19,6468
|% -0,30
|
|Frank
|15,7957
|15,8909
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9380
|3,9577
|% -0,08
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|1,81
|
|Altın Gr.
|916
|916
|0,26
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,10
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,07
|
Seans Raporu
11:48
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12:03EGSER
Yüzde 4.65 oranında artışla 22.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 111 adet işlem
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12:02ISYAT
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 880, 331 adet işlem
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12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 38 kaybederek (% -0.06 ) 2, 442
-
12:01XU100
Endeks 2, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 11, 058.00 milyon TL de
-
12:01ALKA
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 905, 526 adet işlem