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***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2022 10:06
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü'nün 18.03.2022 tarih ve E-18454353-100.04.02-7515 sayılı duyurusunda  şirket paylarımızın, 01.04.2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem göreceği bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012179


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Çeyrek 1.462 1.495 -13,07  
Gümüş.Ons 24,97 25,00 0,20  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,10  
B. Petrol 117 117 1,07  
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