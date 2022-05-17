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***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.05.2022 13:38
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" Şirket'in 14.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve ekteki şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030814


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Altın Ons 1.827 1.828 3,54  
Altın Gr. 932 932 20,73  
Cumhuriyet 6.200 6.293 121,00  
Tam 6.172 6.331 120,45  
Yarım 2.983 3.063 58,26  
Çeyrek 1.496 1.531 29,14  
Gümüş.Ons 21,75 21,78 0,14  
Gümüş Gr. 11,09 11,10 0,30  
B. Petrol 115 115 0,72  
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