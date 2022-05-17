***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 13:38
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" Şirket'in 14.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve ekteki şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030814
BIST
13:482.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,17
|Açılış
|: 2.401
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2.411
En Düşük
2.380
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910,87
BIST En Aktif Hisseler13:46
|IMASM
|38,78
|67.045.671
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|24.062.541
|% 9,96
|
|SERVE
|27,00
|221.393
|% 9,40
|
|ORCAY
|19,74
|205.326.187
|% 9,06
|
|IDEAS
|21,84
|16.733.269
|% 8,12
|
|GZNMI
|32,80
|3.812.606
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,60
|16.118.332
|% -8,73
|
|SNPAM
|7,96
|206.878
|% -8,08
|
|SANKO
|12,70
|19.738.410
|% -8,04
|
|UZERB
|39,90
|316.873
|% -8,02
|
|THYAO
|42,92
|2.110.631.881
|% 0,47
|
|SISE
|19,74
|1.521.652.900
|% 2,28
|
|KRDMD
|14,93
|918.298.199
|% 0,13
|
|EREGL
|32,04
|858.519.038
|% 1,14
|
|GARAN
|14,96
|721.562.402
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,65
|501.218.303
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,35
|652.221.199
|% 0,23
|
|DOHOL
|3,78
|360.497.402
|% 1,89
|
|AKBNK
|7,94
|719.054.909
|% -0,38
|
|SISE
|19,74
|1.521.652.900
|% 2,28
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8428
|15,8632
|% 2,07
|
|Euro
|16,6923
|16,7409
|% 3,08
|
|Sterlin
|19,6795
|19,7782
|% 3,12
|
|Frank
|15,8423
|15,9377
|% 2,59
|
|Riyal
|4,2108
|4,2319
|% 1,99
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.827
|1.828
|3,54
|
|Altın Gr.
|932
|932
|20,73
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.293
|121,00
|
|Tam
|6.172
|6.331
|120,45
|
|Yarım
|2.983
|3.063
|58,26
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|29,14
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,30
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|B. Petrol
|115
|115
|0,72
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