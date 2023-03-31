***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 12:14
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı kararı uyarınca,
2. Etap Proje kapsamında nitelendirdiğimiz mağazamızın yan tarafında iki taraflı alışveriş sinerjisi sağlayacak mağazalardan oluşan bir alışveriş sokağı ile bu mağazaların üzerinde yer alacak olan ofis ve dükkanlardan oluşan yüksek katlı iki bloktan oluşan projenin hayata geçirilmesine karar verilmiş olup yapılan görüşmeler neticesinde AY GYO YAPI İNŞ. GAY. TAAH. SAN. TİC. LTD VE EKS FURKAN 21 YAPI İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI ile kat karşılığı sözleşmesi imzalanmıştır.
Önümüzdeki süreç içerisinde inşaatın başlanmasına ve bu süreçteki gelişmelerin kamuya açıklanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130144
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|26.084.268
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|DGGYO
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|783.710.512
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|IHAAS
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|GOKNR
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|9,20
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|EREGL
|35,82
|986.592.866
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|ASELS
|53,25
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|SKBNK
|2,43
|323.793.017
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|AKFYE
|18,00
|1.265.306.058
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|ISCTR
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|754.568.576
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|YKBNK
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|EKGYO
|6,25
|325.387.020
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|Dolar
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|19,1954
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|% -0,11
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|Sterlin
|23,6633
|23,7820
|% -0,06
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|Frank
|20,8280
|20,9535
|% -0,37
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|Riyal
|5,0953
|5,1209
|% 0,07
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|Alış
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|1.978
|1.978
|-2,36
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|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,33
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|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
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|Tam
|8.235
|8.316
|-2,00
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|Yarım
|4.037
|4.069
|-1,00
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|Çeyrek
|2.018
|2.035
|0,00
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|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
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|Gümüş Gr.
|14,74
|14,75
|0,01
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|B. Petrol
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|78,36
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