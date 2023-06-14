***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli kararında 2. Etap Proje kapsamında nitelendirdiğimiz mağazamızın yan tarafında iki taraflı alışveriş sinerjisi sağlayacak mağazalardan oluşan bir alışveriş sokağı ile bu mağazaların üzerinde yer alacak olan ofis ve dükkanlardan oluşan yüksek katlı iki bloktan oluşan projenin hayata geçirilmesine dair verilen karar ve yapılan görüşmeler neticesinde AY GYO YAPI İNŞ. GAY. TAAH. SAN. TİC. LTD VE EKS FURKAN 21 YAPI İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI ile kat karşılığı sözleşmesi imzalandığı daha önce kamuya duyurulmuştu.Şirketimiz bu proje kapsamında yapılan sözleşme karşılığında yaklaşık 50-65 milyon TL ipotek almıştır. Yapılan kat karşılığı sözleşmesinde yapılacak dükkanlar ve ofis katlarından %46 + Şirketimize verilmek üzere yaklaşık 10.000 m2 otopark tahsis edilecek ve yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu oranların tamamını dikkate aldığımızda Şirketimizin elde etmiş olduğu oransal hak yaklaşık %56-57'ye tekabül etmektedir.2. Etap Arsa 62.924 ada 1 parseline kayıtlı taşınmazın 27.943 m2 taşınmazda 5959,05 m2 taban oturum alanı ve 23.255,97 emsal alanına sahip olacak ek binanın yapılacağı alanı ifade eder.Yukarıda tapu kayıtları belirtilen taşınmaz, arsa üzerinde uygulama plan şartları çerçevesinde imara tahsis edilen kısım üzerinde ruhsatlı projeler ve bu anlaşma ekindeki teknik şartname uyarınca inşa edilecek dükkanlar, ofisler ve bunların müştemilatı ile açık ve kapalı ortak kullanım alanlarının, sosyal tesislerin ve çevre düzenlemelerinin oluşacak yapılarını ifade eder.Yüklenici firma inşaat ruhsatının alınmasını müteakip 24 ay içerinde inşaatı bitirip yapı kullanım izin belgesini alarak teknik şartname ve mahal listesine uygun olarak gayrimenkulü hazır hale getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Peyzaj ve çevre düzenleme işleri bu sürenin içerisindedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158606BIST