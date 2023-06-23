***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.06.2023 tarihli kararı ile,Mağazamızın mevcut iş hacminin büyümesi ve mevcut kullanılmakta olan depomuzun yetersiz kalmasından dolayı Bağdat Cad. Çamlıca Mah. N 83/4,5,6 Yenimahalle/ANKARA adresinde toplam 6.780 m2'lik depo kiralanmıştır. 01.06.2023 tarihinde Memişoğlu Görsel Eğlence Turizm Ticaret A.Ş. ile 10 yıl süreli kira sözleşmesi imzalanmış olup, aylık kira bedeli 475.000 TL + KDV'dir. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi 01.07.2023'tür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161843BIST