***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2023 15:25
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.06.2023 tarihli kararı ile,
Mağazamızın mevcut iş hacminin büyümesi ve mevcut kullanılmakta olan depomuzun yetersiz kalmasından dolayı Bağdat Cad. Çamlıca Mah. N 83/4,5,6 Yenimahalle/ANKARA adresinde toplam 6.780 m2'lik depo kiralanmıştır. 01.06.2023 tarihinde Memişoğlu Görsel Eğlence Turizm Ticaret A.Ş. ile 10 yıl süreli kira sözleşmesi imzalanmış olup, aylık kira bedeli 475.000 TL + KDV'dir. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi 01.07.2023'tür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161843
BIST
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16:505.515
En Düşük
|Değişim
|: 1,60%
|| 87,08
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.588
16:5025,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2326
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
16:5027,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1419
|Açılış
|: 27,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
16:501.560,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 29,23
|Açılış
|: 1.559,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler16:48
|DERIM
|10,34
|15.973.792
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|147.585.910
|% 9,99
|
|GRSEL
|19,63
|38.906.161
|% 9,97
|
|YAPRK
|69,05
|89.105.420
|% 9,95
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|POLTK
|2.744,30
|73.120.842
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|423.916.096
|% -9,98
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|PASEU
|33,44
|1.897.748.626
|% -8,13
|
|THYAO
|182,30
|7.134.337.822
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,76
|4.046.303.736
|% 2,97
|
|YKBNK
|12,82
|3.894.319.154
|% 3,30
|
|ISCTR
|13,66
|2.660.906.170
|% 3,17
|
|SISE
|43,48
|2.264.151.491
|% 0,69
|
|YKBNK
|12,82
|3.894.319.154
|% 3,30
|
|EKGYO
|7,17
|1.509.342.105
|% 4,52
|
|AKBNK
|19,76
|4.046.303.736
|% 2,97
|
|ISCTR
|13,66
|2.660.906.170
|% 3,17
|
|ZOREN
|2,97
|517.552.021
|% 5,32
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,0603
|25,0715
|% 0,79
|
|Euro
|27,2762
|27,3020
|% 0,33
|
|Sterlin
|31,7966
|31,9561
|% 0,57
|
|Frank
|27,8795
|28,0474
|% 0,70
|
|Riyal
|6,6682
|6,7016
|% 0,83
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|18,61
|
|Altın Gr.
|1.561
|1.562
|30,55
|
|Cumhuriyet
|10.365
|10.525
|438,00
|
|Tam
|10.301
|10.601
|444,13
|
|Yarım
|4.995
|5.160
|133,00
|
|Çeyrek
|2.505
|2.580
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,26
|0,45
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|-1,39
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
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17:03DOGUB
Yüzde 6.90 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 620 adet işlem
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17:02XU100
Endeks 5, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 63, 432.00 milyon TL de
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17:02DAPGM
Yüzde 6.93 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 624, 191 adet işlem
-
17:01TMSN
Yüzde 8.42 oranında artışla 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 344 adet işlem
-
17:00EKGYO
Yüzde 4.66 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 751, 313 adet işlem