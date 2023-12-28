***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2023 tarihli kararı ile,Mülkiyeti ve kullanım hakkı kullandırma yetkisi Şirketimize ait olan alanda Ağ İşletmecisi olan Neva İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile şarj istasyonu yatırımı yapılması, şarj hizmetinin sunulması amacı ile Şarj İstasyonu Hasılat Kirası Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230139BIST