***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2023 17:02
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2023 tarihli kararı ile,
Mülkiyeti ve kullanım hakkı kullandırma yetkisi Şirketimize ait olan alanda Ağ İşletmecisi olan Neva İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile şarj istasyonu yatırımı yapılması, şarj hizmetinin sunulması amacı ile Şarj İstasyonu Hasılat Kirası Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230139
BIST
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18:057.396
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 135,90
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
18:0529,4706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0902
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4755
En Düşük
29,3340
18:0532,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0872
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
18:051.965,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.966,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|128,70
|8.715.441
|% 10,00
|
|BAYRK
|16,94
|38.642.765
|% 10,00
|
|MEKAG
|57,20
|159.883.714
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|2.710.584
|% 10,00
|
|DYOBY
|22,66
|62.240.399
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,14
|34.607.461
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|137.510.139
|% -9,97
|
|BRKO
|3,37
|580.894
|% -7,42
|
|ENSRI
|26,98
|96.755.193
|% -4,73
|
|THYAO
|229,00
|5.725.142.504
|% 3,06
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|TUPRS
|144,60
|2.857.359.778
|% -1,09
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|EKGYO
|6,94
|1.098.564.408
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|ZOREN
|4,23
|282.649.988
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4560
|29,4618
|% 0,28
|
|Euro
|32,7417
|32,7723
|% 0,31
|
|Sterlin
|37,4797
|37,6677
|% -0,05
|
|Frank
|35,0328
|35,2439
|% 0,86
|
|Riyal
|7,8294
|7,8686
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,19
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,29
|1.009,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.133,98
|1.139,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,52
|78,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,79
|2.075,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 33 artarak (% 1.65 ) 6, 546
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, INTEM, ETYAT, BRSAN, AHGAZ, ULAS, SELGD, CMENT, MIATK, DERHL
-
17:59
AKCNS, SNPAM, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ICUGS, BJKAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59MRGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 562 adet işlem