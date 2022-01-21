***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
21.01.2022 15:42
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 21.01.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GMTAS, TREGMAT00027 21.01.2022 108.679 0,001 1,989 -
Ek Açıklamalar
23.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 21.01.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995632
BIST
16:591.994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -19,87
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
16:5913,4117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0350
|Açılış
|: 13,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
16:5915,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0895
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
16:59793,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,30
|Açılış
|: 793,39
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler16:57
|LINK
|33,44
|27.673.953
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.894.324
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.162.101
|% 9,92
|
|LIDFA
|4,89
|58.320.179
|% 9,89
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.089.318
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,12
|2.488.368.085
|% -3,49
|
|KRDMD
|12,18
|2.441.975.103
|% -3,72
|
|SISE
|13,87
|1.404.515.244
|% 0,58
|
|GARAN
|11,89
|1.307.774.987
|% -0,42
|
|PETKM
|8,76
|1.228.988.638
|% -1,13
|
|YKBNK
|3,99
|982.311.264
|% -0,75
|
|KRDMD
|12,18
|2.441.975.103
|% -3,72
|
|EKGYO
|2,39
|416.909.504
|% -0,42
|
|PETKM
|8,76
|1.228.988.638
|% -1,13
|
|TSKB
|1,55
|185.237.387
|% -0,64
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3987
|13,4087
|% 0,24
|
|Euro
|15,2117
|15,2292
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,1379
|18,2289
|% 0,18
|
|Frank
|14,6379
|14,7261
|% 0,95
|
|Riyal
|3,5622
|3,5800
|% 0,29
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,74
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,50
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.370
|-4,15
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-2,01
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|87,58
|87,58
|-0,80
|
Seans Raporu
16:57
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17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 75 kaybederek (% -1.15 ) 1, 786
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17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, LIDFA, IHEVA, KGYO, LINK, EDATA
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17:12
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UZERB, EMNIS, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:10YKSLN
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