***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRECAİ KESİMAL Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı/Genel MüdürMUSTAFA TUĞLU Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Yön. Kur. Bşk. Yrd./Genel Müdür Yrd.ŞİNASİ ERDÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür YardımcısıENGİN BAŞER Depo ve Lojistik Müdürü Yönetici Yön. Kur. Bşk. Yrd./Depo ve Lojistik Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004588BIST