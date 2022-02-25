Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.02.2022 17:56
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RECAİ KESİMAL Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
MUSTAFA TUĞLU Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Yön. Kur. Bşk. Yrd./Genel Müdür Yrd.
ŞİNASİ ERDÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı
ENGİN BAŞER Depo ve Lojistik Müdürü Yönetici Yön. Kur. Bşk. Yrd./Depo ve Lojistik Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004588


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.952
Değişim :  5,46% |  101,02
Açılış :  1.883  
Önceki Kapanış :  1.851  
En Yüksek
1.965 En Düşük
1.866
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 16,17 1.339.277 % 10,00  
TURGG 178,20 21.002.306 % 10,00  
KERVN 0,66 1.348.074 % 10,00  
BAGFS 12,43 24.202.748 % 10,00  
TIRE 9,46 28.142.226 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8961 13,9128 % -0,79  
Euro 15,6831 15,7231 % -0,77  
Sterlin 18,5553 18,6484 % -0,84  
Frank 14,8970 14,9868 % -1,28  
Riyal 3,6856 3,7041 % -1,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.886 -11,68  
Altın Gr. 841 841 -14,04  
Cumhuriyet 5.619 5.704 -466,00  
Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,93 23,96 -0,20  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 -0,16  
B. Petrol 93,73 93,73 -1,69  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru