***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.08.2022 08:20
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Knsal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Kabul ve beyan ederiz.
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Recai Kesimal Mustafa Tuğlu
Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Genel Müdür Yrd.
İsmail Barınır Caner Atik
Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053288
BIST
13:502.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 17,36
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
13:5017,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0545
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
13:5018,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1193
|Açılış
|: 18,3900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3900
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18,4034
En Düşük
18,2578
13:501.033,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.033,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler13:50
|ASUZU
|264,60
|194.842.390
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|380.662.820
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|908.857
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|241.060.303
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.368.143
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|11.807.036
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|2.257.938
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|11.044.002
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.275.587.759
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.028.254
|% -9,94
|
|THYAO
|59,10
|1.960.578.811
|% 0,85
|
|YKBNK
|5,34
|1.431.211.723
|% 1,91
|
|KOZAL
|158,70
|1.319.339.985
|% -8,58
|
|KOZAA
|26,98
|1.275.587.759
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,76
|1.147.698.276
|% 2,95
|
|YKBNK
|5,34
|1.431.211.723
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,55
|817.018.318
|% 2,60
|
|ZOREN
|2,66
|509.049.978
|% 2,70
|
|ODAS
|3,91
|650.796.662
|% -6,68
|
|TSKB
|3,37
|505.454.103
|% 3,69
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9490
|17,9534
|% 0,30
|
|Euro
|18,3782
|18,3970
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,6485
|21,7571
|% 0,38
|
|Frank
|18,8394
|18,9529
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7622
|4,7861
|% 0,24
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,82
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.907
|7.012
|2,00
|
|Tam
|6.941
|6.991
|-6,00
|
|Yarım
|3.382
|3.418
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|-0,98
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