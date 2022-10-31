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***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 18:15
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Yönetim Kurulumuzun kamuya açıklanması uygun bulunan 31.10.2022 tarih ve 15 sayılı kararı ile
  
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca düzenlenmiş Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun
a)  Tarafımızca incelendiğini,
b)  Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)  Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
  
Kabul ve beyan ederiz.  
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Recai Kesimal                                                                            Mustafa Tuğlu
Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür                             Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Genel Müdür Yrd.
İsmail Barınır                                                                            Caner Atik
Denetim Komitesi Başkanı                                                    Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075435


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Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.617 6.696 1,00  
Yarım 3.224 3.273 0,00  
Çeyrek 1.617 1.636 1,00  
Gümüş.Ons 19,63 19,66 0,02  
Gümüş Gr. 11,73 11,76 0,01  
B. Petrol 94,75 94,75 0,13  
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