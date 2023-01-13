***GMTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.01.2023 15:15
***GMTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GMTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Baran Cidal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102029
BIST
15:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 38,53
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:0518,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:0520,3273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0652
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3069
15:051.147,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.147,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:03
|KNFRT
|15,07
|22.017.441
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|5.898.541
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|39.973.421
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|16.422.963
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,77
|138.210.139
|% -6,10
|
|EKGYO
|8,02
|3.027.939.199
|% -5,76
|
|EDIP
|9,27
|21.114.993
|% -5,60
|
|THYAO
|136,10
|5.598.028.673
|% 0,22
|
|ASELS
|55,65
|4.106.618.577
|% -0,45
|
|EREGL
|40,22
|3.931.276.936
|% 1,62
|
|KRDMD
|18,65
|3.668.515.309
|% -1,32
|
|EKGYO
|8,02
|3.027.939.199
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,02
|3.027.939.199
|% -5,76
|
|KRDMD
|18,65
|3.668.515.309
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,26
|1.753.754.425
|% 2,43
|
|SKBNK
|2,63
|420.617.771
|% -0,38
|
|PETKM
|17,89
|2.115.383.169
|% 2,70
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7881
|18,7948
|% 0,06
|
|Euro
|20,3182
|20,3275
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,8094
|22,9238
|% -0,26
|
|Frank
|20,1237
|20,2449
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|2,15
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|1,56
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.918
|92,00
|
|Tam
|7.823
|7.884
|74,00
|
|Yarım
|3.812
|3.858
|36,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,62
|84,62
|0,59
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:16GZNMI
Yüzde 5.33 oranında artışla 14.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 339, 728 adet işlem
-
15:15XU100
Endeks 5, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 59, 737.00 milyon TL de
-
15:15KCAER
Yüzde 8.14 oranında artışla 18.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 267, 306 adet işlem
-
15:14GLYHO
Yüzde 6.67 oranında artışla 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 209, 829 adet işlem
-
15:13DYOBY
Yüzde 8.61 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 095, 980 adet işlem