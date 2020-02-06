***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamalarING Menkul Değerler A.Ş.31.12.2019 Tarihli Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817514BIST