***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 22.000.000 7.535.686 -51.171 1.343.734 100.076 -10.917.315 1.034.687 21.045.697 21.045.697Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 1.343.734 -1.343.734Transferler1.034.687 -1.034.687Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,12,13,14 -56.735 105.432 5.266.652 5.315.349 5.315.349Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046Transferler283.540 4.983.112 -5.266.652Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,12,13,14 -77.269 136.799 7.723.500 7.783.030 7.783.030Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.909.025 3.683.313Dönem Karı (Zararı)7.723.500 5.266.652Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.399.401 1.725.374Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 313.644 45.804Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.930.997 1.386.273Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler216.872 -6.710Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-62.112 300.007İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.213.876 -3.308.713Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler110.503.354 -28.840.937Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-23.129.475 -3.291.349Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-89.147.780 28.805.689Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler560.025 17.884Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.909.025 3.683.313YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.134 -190.644Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -14.134 -190.644FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-243.808 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-243.808 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.651.083 3.492.669NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.651.083 3.492.669DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.095.978 20.603.309DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.747.061 24.095.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 61.391.709 31.526.204Ticari Alacaklar6 77.710.628 188.213.982İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 0 42.399.222İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar77.710.628 145.814.760Peşin Ödenmiş Giderler7 40.215 27.017İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler40.215 27.017Diğer Dönen Varlıklar8 603.122 375.627İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar436.258 295.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar166.864 80.582ARA TOPLAM139.745.674 220.142.830TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR139.745.674 220.142.830DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.309.254 2.165.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar792.000 648.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.750 171.750Maddi Duran Varlıklar9 179.514 223.007Kullanım Hakkı Varlıkları24 492.215 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 14.519 26.728Ertelenmiş Vergi Varlığı14 76.812 14.700TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.244.064 2.601.439TOPLAM VARLIKLAR142.989.738 222.744.269KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11 105.068.309 194.216.089İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 425.762 42.584.084İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar104.642.547 151.632.005Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 203.880 179.764Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü748.934 451.314Kısa Vadeli Karşılıklar1.544.620 1.005.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.106.010 705.730Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 438.610 299.427Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24 243.348 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler243.348 0ARA TOPLAM107.809.091 195.852.324TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.809.091 195.852.324UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar171.750 171.750Uzun Vadeli Karşılıklar12 572.260 359.149Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar572.260 359.149Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler24 292.561 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler292.561 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.036.571 530.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER108.845.662 196.383.223ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.144.076 26.361.046Ödenmiş Sermaye13 22.000.000 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 7.535.686 7.535.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 1.400.790 1.341.260Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.400.790 1.341.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-185.175 -107.906Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.585.965 1.449.166Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 383.616 100.076Yasal Yedekler383.616 100.076Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -4.899.516 -9.882.628Net Dönem Karı veya Zararı7.723.500 5.266.652TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.144.076 26.361.046TOPLAM KAYNAKLAR142.989.738 222.744.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 19.261.415 13.878.826Satışların Maliyeti16 -3.612.017 -2.573.039TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.649.398 11.305.787BRÜT KAR (ZARAR)15.649.398 11.305.787Genel Yönetim Giderleri17 -8.948.870 -6.906.865Pazarlama Giderleri17 -2.711.972 -1.624.437Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -134.000 -113.513Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 6.662.913 4.865.894Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -565.550 -716.388ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.951.919 6.810.478FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.951.919 6.810.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.951.919 6.810.478Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14 -2.228.419 -1.543.826Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.272.480 -1.153.587Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri44.061 -390.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.723.500 5.266.652DÖNEM KARI (ZARARI)7.723.500 5.266.652Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.723.500 5.266.652Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar59.530 48.697Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -102.521 -73.935Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4 144.000 32.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 18.051 90.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25.251 17.200Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-7.200 73.032Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.530 48.697TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.783.030 5.315.349Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.783.030 5.315.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817513BIST