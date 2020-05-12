***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046Transferler283.540 4.983.112 -5.266.652Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,11 -44.538 136.799 1.725.584 1.817.845 1.817.845Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 7.535.686 -152.444 1.585.965 383.616 -4.899.516 1.725.584 28.178.891 28.178.891Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076Transferler385.632 7.337.868 -7.723.500Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,11 -22.101 3.521.922 3.499.821 3.499.821Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 7.535.686 -207.276 1.585.965 769.248 2.438.352 3.521.922 37.643.897 37.643.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.051.854 439.265Dönem Karı (Zararı)3.521.922 1.725.584Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.479.751 543.776Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 85.132 17.298Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.561.970 585.195Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-16.689 -59.965Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.776 1.248İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-990.317 -1.830.095Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-70.756.282 -34.208.810Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)9.198.325 -421.032Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.355.607 32.498.208Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler212.033 301.539Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.051.854 439.265YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.925 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.925 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.628 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-67.628 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)980.301 439.265NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)980.301 439.265DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 32.747.061 24.095.978DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.727.362 24.535.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 54.139.193 61.391.709Ticari Alacaklar6 148.466.910 77.710.628İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar148.466.910 77.710.628Peşin Ödenmiş Giderler316.745 40.215İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler316.745 40.215Diğer Dönen Varlıklar7 711.909 603.122İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar189.259 436.258İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar522.650 166.864ARA TOPLAM203.634.757 139.745.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR203.634.757 139.745.674DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.309.254 2.309.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar792.000 792.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.750 171.750Maddi Duran Varlıklar8 168.856 179.514Kullanım Hakkı Varlıkları473.396 492.215Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 11.598 14.519Ertelenmiş Vergi Varlığı11 63.036 76.812TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.197.890 3.244.064TOPLAM VARLIKLAR206.832.647 142.989.738KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 165.423.916 105.068.309İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 447.006 425.762İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar164.976.910 104.642.547Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar429.733 203.880Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü822.569 748.934Kısa Vadeli Karşılıklar1.182.209 1.544.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar566.250 1.106.010Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar615.959 438.610Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler278.024 243.348İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler278.024 243.348ARA TOPLAM168.136.451 107.809.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER168.136.451 107.809.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar171.750 171.750Uzun Vadeli Karşılıklar636.484 572.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar636.484 572.260Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler244.065 292.561İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler244.065 292.561TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.052.299 1.036.571TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER169.188.750 108.845.662ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.643.897 34.144.076Ödenmiş Sermaye10 22.000.000 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 7.535.686 7.535.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 1.378.689 1.400.790Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.378.689 1.400.790Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-207.276 -185.175Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.585.965 1.585.965Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 769.248 383.616Yasal Yedekler769.248 383.616Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 2.438.352 -4.899.516Net Dönem Karı veya Zararı10 3.521.922 7.723.500TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.643.897 34.144.076TOPLAM KAYNAKLAR206.832.647 142.989.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 8.938.953 3.910.744Satışların Maliyeti-2.384.329 -537.092TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.554.624 3.373.652BRÜT KAR (ZARAR)6.554.624 3.373.652Genel Yönetim Giderleri3 -2.340.258 -2.142.584Pazarlama Giderleri-834.446 -588.134Araştırma ve Geliştirme Giderleri-36.000 -30.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.195.359 1.631.107Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-133.821 -109.643ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.405.458 2.134.398FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.405.458 2.134.3