***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
07.08.2020 15:13
***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.149.166 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046
Transferler
283.540 4.983.112 -5.266.652
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -45.736 136.799 3.487.056 3.578.119 3.578.119
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -153.642 1.585.965 383.616 -4.899.516 3.487.056 29.939.165 29.939.165
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076
Transferler
9.907.479 -7.535.686 0 0 385.632 4.966.075 -7.723.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.080 8.758.972 8.738.892 8.738.892
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 0 -205.255 1.585.965 769.248 66.559 8.758.972 42.882.968 42.882.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.591.909 2.529.956
Dönem Karı (Zararı)
8.758.972 3.487.056
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.132.322 317.309
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 169.814 34.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
388.482 -880.870
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-146.908 51.909
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
720.934 1.111.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.299.385 -1.274.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.663.028 58.103.362
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
17.924.261 -2.719.535
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.503.594 -56.788.277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.212 130.041
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.591.909 2.529.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.825 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.825 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.365 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-135.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.448.719 2.529.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.448.719 2.529.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.747.061 24.095.978
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 39.195.780 26.625.934
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 49.629.860 61.391.709
Ticari Alacaklar
6 204.373.656 77.710.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
204.373.656 77.710.628
Peşin Ödenmiş Giderler
227.598 40.215
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
227.598 40.215
Diğer Dönen Varlıklar
7 933.038 603.122
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
568.965 436.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
364.073 166.864
ARA TOPLAM
255.164.152 139.745.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
255.164.152 139.745.674
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.309.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
792.000 792.000
Gerçeğe Uygun Değer Far 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 769.248 383.616
Yasal Yedekler
769.248 383.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 66.559 -4.899.516
Net Dönem Karı veya Zararı
8.758.972 7.723.500
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.882.968 34.144.076
TOPLAM KAYNAKLAR
258.294.879 142.989.738
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 15.776.974 6.791.421 9.222.350 3.417.769
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.776.974 6.791.421 9.222.350 3.417.769
BRÜT KAR (ZARAR)
15.776.974 6.791.421 9.222.350 3.417.769
Genel Yönetim Giderleri
3 -4.888.193 -4.422.383 -2.547.935 -2.279.799
Pazarlama Giderleri
-1.920.016 -1.256.746 -1.085.570 -668.612
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-78.880 -62.000 -42.880 -32.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.558.738 3.601.491 1.363.379 1.970.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-345.016 -233.107 -211.195 -123.464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.103.607 4.418.676 6.698.149 2.284.278
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.103.607 4.418.676 6.698.149 2.284.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.103.607 4.418.676 6.698.149 2.284.278
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.344.635 -931.620 -1.461.099 -522.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.336.340 -934.543 -1.472.813 -530.911
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -8.295 2.923 11.714 8.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.758.972 3.487.056 5.237.050 1.761.472
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.758.972 3.487.056 5.237.050 1.761.472
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.758.972 3.487.056 5.237.050 1.761.472
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.080 91.063 2.021 -1.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -25.744 -57.171 2.590 -1.498
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5 144.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 5.664 4.234 -569 300
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
10 5.664 4.234 -569 300
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.080 91.063 2.021 -1.198
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.738.892 3.578.119 5.239.071 1.760.274
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.738.892 3.578.119 5.239.071 1.760.274
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866639
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