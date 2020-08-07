***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.149.166 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046Transferler283.540 4.983.112 -5.266.652Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,11 -45.736 136.799 3.487.056 3.578.119 3.578.119Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 7.535.686 -153.642 1.585.965 383.616 -4.899.516 3.487.056 29.939.165 29.939.165Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076Transferler9.907.479 -7.535.686 0 0 385.632 4.966.075 -7.723.500Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.080 8.758.972 8.738.892 8.738.892Dönem Sonu Bakiyeler31.907.479 0 -205.255 1.585.965 769.248 66.559 8.758.972 42.882.968 42.882.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.591.909 2.529.956Dönem Karı (Zararı)8.758.972 3.487.056Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.132.322 317.309Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 169.814 34.534Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler388.482 -880.870Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-146.908 51.909Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler720.934 1.111.736İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.299.385 -1.274.409Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-126.663.028 58.103.362Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)17.924.261 -2.719.535Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler105.503.594 -56.788.277Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-64.212 130.041Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.591.909 2.529.956YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.825 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -7.825 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-135.365 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-135.365YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.448.719 2.529.956NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.448.719 2.529.956DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 32.747.061 24.095.978DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 39.195.780 26.625.934Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 49.629.860 61.391.709Ticari Alacaklar6 204.373.656 77.710.628İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar204.373.656 77.710.628Peşin Ödenmiş Giderler227.598 40.215İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler227.598 40.215Diğer Dönen Varlıklar7 933.038 603.122İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar568.965 436.258İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar364.073 166.864ARA TOPLAM255.164.152 139.745.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR255.164.152 139.745.674DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.309.254 2.309.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar792.000 792.000Gerçeğe Uygun Değer Far 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 769.248 383.616Yasal Yedekler769.248 383.616Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 66.559 -4.899.516Net Dönem Karı veya Zararı8.758.972 7.723.500TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.882.968 34.144.076TOPLAM KAYNAKLAR258.294.879 142.989.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 15.776.974 6.791.421 9.222.350 3.417.769TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.776.974 6.791.421 9.222.350 3.417.769BRÜT KAR (ZARAR)15.776.974 6.791.421 9.222.350 3.417.769Genel Yönetim Giderleri3 -4.888.193 -4.422.383 -2.547.935 -2.279.799Pazarlama Giderleri-1.920.016 -1.256.746 -1.085.570 -668.612Araştırma ve Geliştirme Giderleri-78.880 -62.000 -42.880 -32.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.558.738 3.601.491 1.363.379 1.970.384Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-345.016 -233.107 -211.195 -123.464ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.103.607 4.418.676 6.698.149 2.284.278FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.103.607 4.418.676 6.698.149 2.284.278SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.103.607 4.418.676 6.698.149 2.284.278Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.344.635 -931.620 -1.461.099 -522.806Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.336.340 -934.543 -1.472.813 -530.911Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -8.295 2.923 11.714 8.105SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.758.972 3.487.056 5.237.050 1.761.472DÖNEM KARI (ZARARI)8.758.972 3.487.056 5.237.050 1.761.472Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.758.972 3.487.056 5.237.050 1.761.472Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.080 91.063 2.021 -1.198Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -25.744 -57.171 2.590 -1.498Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5 144.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10 5.664 4.234 -569 300Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi10 5.664 4.234 -569 300Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.080 91.063 2.021 -1.198TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.738.892 3.578.119 5.239.071 1.760.274Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.738.892 3.578.119 5.239.071 1.760.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866639BIST