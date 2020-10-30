***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 100.076 -9.822.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046Transferler283.540 4.983.112 -5.266.652 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,11 -69.679 136.799 5.325.429 5.392.549 5.392.549Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 7.535.686 -177.585 1.585.965 383.616 -4.899.516 5.325.429 31.753.595 31.753.595Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076Transferler9.907.479 -7.535.686 385.632 4.966.075 -7.723.500Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,11 -42.875 15.761.590 15.718.715 15.718.715Dönem Sonu Bakiyeler31.907.479 0 -228.050 1.585.965 769.248 56.559 15.761.590 49.862.791 49.862.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.225.472 4.728.322Dönem Karı (Zararı)15.761.590 5.325.429Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.375.637 1.096.007Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 275.783 52.067Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.205.030 835.969Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-81.914 232.522Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-23.262 -24.551İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.911.755 -1.693.114Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-118.924.171 134.661.655Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)8.655.490 -6.182.469Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.589.479 -130.188.896Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-232.553 16.596Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.225.472 4.728.322YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-559.676 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -559.676 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-203.102 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-203.102YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.462.694 4.728.322NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.462.694 4.728.322DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 32.747.061 24.095.978DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 46.209.755 28.824.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 65.521.403 61.391.709Finansal Yatırımlar5 69.815Ticari Alacaklar6 196.634.799 77.710.628İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar196.634.799 77.710.628Peşin Ödenmiş Giderler175.647 40.215İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler175.647 40.215Diğer Dönen Varlıklar1.309.120 603.122İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar946.937 436.258İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar362.183 166.864ARA TOPLAM263.710.784 139.745.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR263.710.784 139.745.674DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.309.254 2.309.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar792.000 792.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.750 171.750Maddi Duran Varlıklar8 675.271 179.514Kullanım Hakkı Varlıkları340.394 492.215Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 5.756 14.519Ertelenmiş Vergi Varlığı11 100.074 76.812TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.602.499 3.244.064TOPLAM VARLIKLAR267.313.283 142.989.738KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 211.657.787 105.068.309İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 952.641 425.762İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar210.705.146 104.642.547Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar114.601 203.880Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.026.164 748.934Kısa Vadeli Karşılıklar2.319.949 1.544.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.017.664 1.106.010Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.302.285 438.610Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler305.011 243.348İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler305.011 243.348ARA TOPLAM216.423.512 107.809.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER216.423.512 107.809.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar171.750 171.750Uzun Vadeli Karşılıklar767.606 572.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar767.606 572.260Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler87.624 292.561İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler87.624 292.561TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.026.980 1.036.571TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER217.450.492 108.845.662ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.862.791 34.144.076Ödenmiş Sermaye10 31.907.479 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 0 7.535.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 1.357.915 1.400.790Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.357.915 1.400.790Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-228.050 -185.175Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.585.965 1.585.965Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 769.248 383.616Yasal Yedekler769.248 383.616Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 66.559 -4.899.516Net Dönem Karı veya Zararı15.761.590 7.723.500TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.862.791 34.144.076TOPLAM KAYNAKLAR267.313.283 142.989.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 27.520.977 10.434.619 11.744.003 3.643.198TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.520.977 10.434.619 11.744.003 3.643.198BRÜT KAR (ZARAR)3 27.520.977 10.434.619 11.744.003 3.643.198Genel Yönetim Giderleri-7.386.059 -6.592.804 -2.497.866 -2.170.421Pazarlama Giderleri-3.123.443 -1.955.787 -1.203.427 -699.041Araştırma ve Geliştirme Giderleri-128.640 -98.000 -49.760 -36.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.904.979 5.382.161 1.346.241 1.780.670Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-641.187 -347.364 -296.171 -114.257ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.146.627 6.822.825 9.043.020 2.404.149FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.146.627 6.822.825 9.043.020 2.404.149SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.146.627 6.822.825 9.043.020 2.404.149Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.385.037 -1.497.396 -2.040.402 -565.776Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.396.206 -1.511.727 -2.059.866 -577.184Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 11.169 14.331 19.464 11.408SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.761.590 5.325.429 7.002.618 1.838.373DÖNEM KARI (ZARARI)15.761.590 5.325.429 7.002.618 1.838.373Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.761.590 5.325.429 7.002.618 1.838.373Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.875 67.120 -22.795 -23.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -54.968 -87.100 -29.224 -29.929Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5 144.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10 12.093 10.220 6.429 5.986Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi12.093 10.220 6.429 5.986Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-42.875 67.120 -22.795 -23.943TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.718.715 5.392.549 6.979.823 1.814.430Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.718.715 5.392.549 6.979.823 1.814.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885043BIST