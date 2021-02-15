***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler283.540 4.983.112 -5.266.652 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12 -77.269 136.799 7.723.500 7.783.030 7.783.030Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076Transferler7.907.479 -7.535.686 385.632 4.966.075 -7.723.500Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12 -66.824 25.994.352 25.927.528 25.927.528Dönem Sonu Bakiyeler31.907.479 0 -251.999 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.780.139 8.909.025Dönem Karı (Zararı)25.994.352 7.723.500Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.410.593 2.399.401Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 306.118 313.644Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.329.992 1.930.997Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-193.929 216.872Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-31.588 -62.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.624.806 -1.213.876Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.784.330 110.503.354Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)8.164.782 -23.129.475Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.179.211 -89.147.780Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-184.469 560.025Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.780.139 8.909.025YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-392.675 -14.134Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -392.675 -14.134FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-270.840 -243.808Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-270.840 -243.808YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.116.624 8.651.083NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.116.624 8.651.083DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 32.747.061 24.095.978DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 56.863.685 32.747.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 77.076.618 61.391.709Ticari Alacaklar6 133.494.958 77.710.628İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar133.494.958 77.710.628Peşin Ödenmiş Giderler7 66.475 40.215İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler66.475 40.215Diğer Dönen Varlıklar8 1.257.282 603.122İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar862.056 436.258İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar395.226 166.864ARA TOPLAM211.895.333 139.745.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR211.895.333 139.745.674DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.309.254 2.309.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar792.000 792.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.750 171.750Maddi Duran Varlıklar9 547.841 179.514Kullanım Hakkı Varlıkları24 272.657 492.215Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.588 14.519Ertelenmiş Vergi Varlığı14 108.400 76.812TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.413.490 3.244.064TOPLAM VARLIKLAR215.308.823 142.989.738KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11 148.247.519 105.068.309İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 1.209.281 425.762İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar147.038.238 104.642.547Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 233.755 203.880Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 2.939.867 748.934Kısa Vadeli Karşılıklar2.474.065 1.544.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.216.058 1.106.010Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.258.007 438.610Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler319.383 243.348İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24 319.383 243.348ARA TOPLAM154.214.589 107.809.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER154.214.589 107.809.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11 171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar171.750 171.750Uzun Vadeli Karşılıklar848.698 572.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 848.698 572.260Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.182 292.561İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler24 2.182 292.561TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.022.630 1.036.571TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER155.237.219 108.845.662ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.071.604 34.144.076Ödenmiş Sermaye13 31.907.479 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 0 7.535.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 1.333.966 1.400.790Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.333.966 1.400.790Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-251.999 -185.175Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.585.965 1.585.965Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler769.248 383.616Yasal Yedekler13 769.248 383.616Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 66.559 -4.899.516Net Dönem Karı veya Zararı13 25.994.352 7.723.500TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.071.604 34.144.076TOPLAM KAYNAKLARDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 52.888.136 19.261.415Satışların Maliyeti16 -10.416.655 -3.612.017TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.471.481 15.649.398BRÜT KAR (ZARAR)42.471.481 15.649.398Genel Yönetim Giderleri17 -10.033.271 -8.948.870Pazarlama Giderleri17 -4.519.707 -2.711.972Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -185.280 -134.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 6.537.744 6.662.913Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -921.808 -565.550ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.349.159 9.951.919FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.349.159 9.951.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.349.159 9.951.919Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14 -7.354.807 -2.228.419Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.369.689 -2.272.480Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14.882 44.061SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.994.352 7.723.500DÖNEM KARI (ZARARI)25.994.352 7.723.500Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.994.352 7.723.500Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-66.824 59.530Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -83.530 -102.521Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları14 0 144.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 16.706 18.051Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16.706 25.251Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 -7.200Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-66.824 59.530TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.927.528 7.783.030Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.927.528 7.783.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909601BIST