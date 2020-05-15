***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2020 1. ÇeyrekDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnotlarDeğişikliğin NedeniWord Dipnot Bilanço Tablosu Özkaynak Rakam HatasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar31 Mart 2020 Finansal Tablo ve Dipnotlarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845394BIST