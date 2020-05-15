***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
15.05.2020 16:10
***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2020 1. Çeyrek
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
Word Dipnot Bilanço Tablosu Özkaynak Rakam Hatası
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
31 Mart 2020 Finansal Tablo ve Dipnotları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845394
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0514
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,75
|Açılış
|: 383,22
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|ADBGR
|7,84
|13.249.484
|% 9,96
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 9,93
|
|ADANA
|11,09
|52.235.410
|% 9,48
|
|ARSAN
|4,38
|16.768.074
|% 5,80
|
|ATSYH
|1,59
|115.918
|% 5,30
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,40
|11.801.349
|% -2,78
|
|ATAGY
|3,43
|10.428.493
|% -2,28
|
|BRISA
|9,33
|28.147.267
|% -2,10
|
|ALKA
|11,06
|36.938.932
|% -1,78
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|ASELS
|29,20
|567.841.007
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,47
|305.469.595
|% 0,55
|
|AFYON
|2,79
|273.303.670
|% 2,57
|
|AEFES
|17,17
|183.260.227
|% 1,36
|
|AFYON
|2,79
|273.303.670
|% 2,57
|
|BSOKE
|1,29
|86.906.045
|% 8,40
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|AKBNK
|5,47
|305.469.595
|% 0,55
|
|DOHOL
|1,93
|82.100.554
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3599
|8,4019
|% 0,35
|
|Frank
|7,0550
|7,0975
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8263
|1,8355
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-12,40
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.507
|-11,70
|
|Tam
|2.534
|2.573
|-12,00
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|-5,90
|
|Çeyrek
|618
|629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|2,73
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