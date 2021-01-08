***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 17:04
***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih, 2020/78 sayılı bülteni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2021 tarih, E-32992422-205.03.03-13563 sayılı yazısı ile Şirketimizin Geniş Yetkili Aracı Kurum statüsüyle aracılık yüklenimi yoluyla halka arza aracılık faaliyetinde bulunma başvurusu uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898420
BIST
17:111.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,49
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:117,3282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0199
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:119,0024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0202
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:11445,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -6,50
|Açılış
|: 445,53
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:11
|INVEO
|58,30
|83.898.188
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.251.715
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.006.351
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,56
|2.784.438.162
|% -1,54
|
|KOZAL
|116,80
|2.267.828.882
|% 7,65
|
|GARAN
|10,77
|2.194.999.609
|% 2,38
|
|THYAO
|12,84
|1.368.120.759
|% 1,26
|
|SISE
|7,44
|1.247.003.476
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,56
|2.784.438.162
|% -1,54
|
|SKBNK
|1,61
|972.481.246
|% 3,87
|
|GARAN
|10,77
|2.194.999.609
|% 2,38
|
|PETKM
|5,25
|909.746.124
|% 0,00
|
|SISE
|7,44
|1.247.003.476
|% 0,81
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3229
|7,3282
|% -0,27
|
|Euro
|8,9939
|9,0024
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,9566
|10,0065
|% 0,22
|
|Frank
|8,2737
|8,3235
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9500
|1,9598
|% -0,10
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,56
|
|Altın Gr.
|446
|447
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.950
|3.028
|-28,64
|
|Yarım
|1.426
|1.465
|-13,85
|
|Çeyrek
|715
|732
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,63
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|0,96
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 45 artarak (% 0.98 ) 1, 380
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, TKNSA, OLMIP, KAPLM, INVEO, KRVGD, YESIL, CMBTN, ISBIR, GLBMD
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, UMPAS, DIRIT, SNKRN
-
17:18
PKART, RODRG, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
BALAT, OYAYO, TTRAK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında