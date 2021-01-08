***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih, 2020/78 sayılı bülteni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2021 tarih, E-32992422-205.03.03-13563 sayılı yazısı ile Şirketimizin Geniş Yetkili Aracı Kurum statüsüyle aracılık yüklenimi yoluyla halka arza aracılık faaliyetinde bulunma başvurusu uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898420BIST