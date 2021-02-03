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***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.02.2021 12:54



***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulun'dan Gelen yazı ve "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesi ektedir.
Ayrıca şirketimizin sahip olduğu 24.11.2015 tarih ve K008(382) sayılı "Kısmı Yetkili Aracı Kurum" Yetki belgesi ekteki yazıya istinaden iptal edilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907174


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