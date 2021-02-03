***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 12:54
***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulun'dan Gelen yazı ve "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesi ektedir.
Ayrıca şirketimizin sahip olduğu 24.11.2015 tarih ve K008(382) sayılı "Kısmı Yetkili Aracı Kurum" Yetki belgesi ekteki yazıya istinaden iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907174
BIST
14:111.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.515
14:117,1656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0367
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
14:118,6209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0466
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
14:11422,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,12
|Açılış
|: 422,09
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler14:11
|IDEAS
|19,69
|20.431.576
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|TACTR
|31,74
|4.182.597
|% 9,98
|
|KAPLM
|28,36
|19.326.487
|% -9,97
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|SEKUR
|35,00
|17.960.074
|% -6,37
|
|DZGYO
|5,74
|63.952.054
|% -5,12
|
|GARAN
|9,93
|968.894.306
|% 2,48
|
|KOZAL
|123,30
|888.272.467
|% 1,65
|
|ODAS
|4,14
|739.597.589
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,07
|629.071.845
|% -3,55
|
|ISFIN
|4,26
|610.269.635
|% 2,40
|
|TSKB
|1,86
|438.654.611
|% 1,09
|
|ODAS
|4,14
|739.597.589
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,07
|629.071.845
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,45
|375.186.703
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,26
|610.269.635
|% 2,40
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1618
|7,1656
|% -0,51
|
|Euro
|8,6137
|8,6209
|% -0,54
|
|Sterlin
|9,7180
|9,7668
|% -0,93
|
|Frank
|7,9205
|7,9682
|% -0,85
|
|Riyal
|1,9003
|1,9098
|% -0,73
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-0,44
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|-9,00
|
|Tam
|2.789
|2.859
|-7,99
|
|Yarım
|1.348
|1.383
|-3,87
|
|Çeyrek
|676
|692
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|57,94
|57,94
|0,14
|
Seans Raporu
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