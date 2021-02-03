***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulun'dan Gelen yazı ve "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesi ektedir.Ayrıca şirketimizin sahip olduğu 24.11.2015 tarih ve K008(382) sayılı "Kısmı Yetkili Aracı Kurum" Yetki belgesi ekteki yazıya istinaden iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907174BIST