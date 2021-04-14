***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ING YATIRIM işletme adının kullanılmasına ilişkin izin yazısı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928147BIST