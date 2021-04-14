***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 17:37
***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ING YATIRIM işletme adının kullanılmasına ilişkin izin yazısı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928147
BIST
17:381.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 25,91
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
17:388,0959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:389,6938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0033
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
17:38452,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,72
|Açılış
|: 451,87
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:38
|VAKKO
|14,09
|48.197.479
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.249.550
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|676.928.739
|% 9,97
|
|YESIL
|105,30
|62.004.677
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.933.675
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.533.849
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|80.185.801
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.635.872
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.117.395
|% -9,98
|
|GARAN
|6,95
|1.353.753.605
|% 3,73
|
|EREGL
|17,40
|1.340.961.063
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,40
|711.051.418
|% 0,41
|
|SASA
|46,54
|676.928.739
|% 9,97
|
|SISE
|7,35
|625.979.263
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,14
|483.945.550
|% 2,88
|
|GARAN
|6,95
|1.353.753.605
|% 3,73
|
|EKGYO
|1,85
|304.165.851
|% 3,35
|
|DOHOL
|3,28
|496.303.788
|% 5,81
|
|TSKB
|1,34
|182.825.697
|% 3,88
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0877
|8,0959
|% -0,12
|
|Euro
|9,6838
|9,6938
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,1183
|11,1740
|% 0,04
|
|Frank
|8,7340
|8,7866
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1505
|2,1613
|% -0,21
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-6,49
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,10
|65,10
|1,43
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:49CEMAS
Yüzde 7.02 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 659, 693 adet işlem
-
17:46AFYON
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 489, 701 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 97 artarak (% 1.76 ) 1, 447
-
17:45BLCYT
Yüzde 5.03 oranında artışla 20.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 581, 186 adet işlem
-
17:44OZKGY
Yüzde 5.11 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 442, 274 adet işlem