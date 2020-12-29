***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2020 18:34
***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İLKER KAYSERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
MUSTAFA AŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ABDULLAH BÜLENT ALTINEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
MÜRÜVET SEMRA KURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
OZAN KIRMIZI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895497
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,40
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.460
En Düşük
1.436
18:057,3965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0417
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
18:059,0552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0394
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
18:05446,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,89
|Açılış
|: 446,95
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,00
|263.893.895
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.813.525
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|4.262.075
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.727.098
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.326.230
|% 10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|SNPAM
|23,20
|1.947.179
|% -9,73
|
|MMCAS
|4,70
|686.637
|% -8,91
|
|BALAT
|7,90
|296.759
|% -8,14
|
|DMSAS
|6,64
|124.742.502
|% -7,65
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 8,59
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 2,30
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% -2,55
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 3,50
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3858
|7,3965
|% -0,56
|
|Euro
|9,0402
|9,0552
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,9644
|10,0144
|% -0,01
|
|Frank
|8,3387
|8,3889
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9650
|1,9749
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,16
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,34
|51,34
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI