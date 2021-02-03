***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa Aracılığı ve Vadeli İşlemler Dahil)Şirket'in ana faaliyet konusu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.Yetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıGeniş Yetkili Aracı Kurum 26.01.2021 G-057 (K-008)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907175BIST