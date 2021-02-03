***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2021 12:54
***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri (Borsa Aracılığı ve Vadeli İşlemler Dahil)
Şirket'in ana faaliyet konusu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Geniş Yetkili Aracı Kurum 26.01.2021 G-057 (K-008)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907175
BIST
14:111.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.515
14:117,1656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0367
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
14:118,6209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0466
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
14:11422,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,12
|Açılış
|: 422,09
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler14:11
|IDEAS
|19,69
|20.431.576
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|TACTR
|31,74
|4.182.597
|% 9,98
|
|KAPLM
|28,36
|19.326.487
|% -9,97
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|SEKUR
|35,00
|17.960.074
|% -6,37
|
|DZGYO
|5,74
|63.952.054
|% -5,12
|
|GARAN
|9,93
|968.894.306
|% 2,48
|
|KOZAL
|123,30
|888.272.467
|% 1,65
|
|ODAS
|4,14
|739.597.589
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,07
|629.071.845
|% -3,55
|
|ISFIN
|4,26
|610.269.635
|% 2,40
|
|TSKB
|1,86
|438.654.611
|% 1,09
|
|ODAS
|4,14
|739.597.589
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,07
|629.071.845
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,45
|375.186.703
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,26
|610.269.635
|% 2,40
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1618
|7,1656
|% -0,51
|
|Euro
|8,6137
|8,6209
|% -0,54
|
|Sterlin
|9,7180
|9,7668
|% -0,93
|
|Frank
|7,9205
|7,9682
|% -0,85
|
|Riyal
|1,9003
|1,9098
|% -0,73
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-0,44
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|-9,00
|
|Tam
|2.789
|2.859
|-7,99
|
|Yarım
|1.348
|1.383
|-3,87
|
|Çeyrek
|676
|692
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|57,94
|57,94
|0,14
|
Seans Raporu
14:11
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