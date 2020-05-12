GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5916
|8,6347
|% -1,21
|Frank
|7,2045
|7,2479
|% -0,46
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% -1,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|11,85
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,83
|Cumhuriyet
|2.471
|2.518
|-19,80
|Tam
|2.543
|2.583
|-20,40
|Yarım
|1.241
|1.263
|-10,00
|Çeyrek
|621
|632
|-4,90
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,61
|0,11
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|0,21
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 99, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 11, 561.00 milyon TL de
- 17:55DAGHL Yüzde 9.89 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 332 adet işlem
- 17:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1385, 53 artarak (% 1.52 ) 92, 809
- 17:54 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, BALAT, SELGD, METAL, KERVN, EGCYO, DENGE, IZFAS, EGCEY, DIRIT
- 17:54 KARTN, KATMR, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında