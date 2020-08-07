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***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

07.08.2020 15:13
GÜNCEL HABERLER



***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2020
Karar Sayısı
26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ II-14.1.SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1.sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu özkaynak değişim tablosu'nun ("Finansal Raporlar") SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
·                    Tarafımızca incelendiğini,
·                    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
·                    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
 
Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 ING Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866640


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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ISBIR 1.298,00 185.260 % 10,00  
ALCAR 78,20 6.502.615 % 9,99  
TKURU 41,68 1.673.535 % 9,97  
MSGYO 2,87 7.757.327 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4032 9,4504 % -0,68  
Frank 7,8608 7,9082 % -0,63  
Riyal 1,9144 1,9240 % -0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.058 2.058 -5,15  
Altın Gr. 476 476 -3,20  
Cumhuriyet 3.121 3.230 -114,30  
Tam 3.215 3.411 -49,60  
Yarım 1.561 1.622 -54,90  
Çeyrek 783 830 -14,10  
Gümüş.Ons 28,47 28,52 -0,43  
Gümüş Gr. 6,61 6,63 -0,10  
B. Petrol 44,92 44,92 -0,17  
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