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***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

15.02.2021 13:23


ayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/02/2021
Karar Sayısı
6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

        SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ II-14.1.SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1.sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu özkaynak değişim tablosu'nun ("Finansal Raporlar") ve Faaliyet Raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
·                     
Tarafımızca incelendiğini,
·              Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı   tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
·                    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
                  Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
        ING Menkul Değerler A.Ş.
        Yönetim Kurulu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909603


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Tam 2.707 2.776 -19,56  
Yarım 1.308 1.343 -9,46  
Çeyrek 656 671 -4,73  
Gümüş.Ons 27,59 27,61 0,34  
Gümüş Gr. 6,19 6,19 0,02  
B. Petrol 63,27 63,27 0,84  
Seans Raporu 14:43
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