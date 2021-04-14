***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği
14.04.2021 17:37
***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yeni Unvan
ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
08/04/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart 2021 tarih, E-50035491-431.02-00062455748 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2021 tarih, E-32992422-205.01.01-3565 sayılı yazılı izinleri doğrultusunda, Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Şirket'in Ünvanı" başlıklı 2'inci ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddelerinin ilgili tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. İlgili değişiklikler İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 08.04.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928146
BIST
18:051.409
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18:059,7076
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|: 454,91
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456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,09
|48.279.497
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.292.636
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.910.417
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.101.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|261,50
|506.388
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.837.232
|% -10,00
|
|ISKUR
|328.050,00
|328.050
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|81.106.082
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.643.825
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|497.638
|% -9,99
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 3,37
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0910
|8,0946
|% -0,14
|
|Euro
|9,6926
|9,7076
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1196
|11,1754
|% 0,05
|
|Frank
|8,7282
|8,7808
|% -0,48
|
|Riyal
|2,1499
|2,1607
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-8,92
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,21
|66,21
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HDFGS
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17:55CEOEM
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