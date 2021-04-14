***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği









***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanING MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yeni UnvanING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi08/04/2021AçıklamalarŞirketimizin 30 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart 2021 tarih, E-50035491-431.02-00062455748 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2021 tarih, E-32992422-205.01.01-3565 sayılı yazılı izinleri doğrultusunda, Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Şirket'in Ünvanı" başlıklı 2'inci ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddelerinin ilgili tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. İlgili değişiklikler İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 08.04.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928146BIST