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***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği

14.04.2021 17:37



***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yeni Unvan
ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
08/04/2021
Açıklamalar

Şirketimizin 30 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart 2021 tarih, E-50035491-431.02-00062455748 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2021 tarih, E-32992422-205.01.01-3565 sayılı yazılı izinleri doğrultusunda, Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Şirket'in Ünvanı" başlıklı 2'inci ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddelerinin ilgili tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. İlgili değişiklikler İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 08.04.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928146


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