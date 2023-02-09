***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.2022 YILI FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112341BIST