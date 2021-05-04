***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076Transferler4,11 385.632 7.337.868 -7.723.500 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.101 3.521.922 3.499.821 3.499.821Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 7.535.686 -207.276 1.585.965 769.248 2.438.352 3.521.922 37.643.897 37.643.897Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 31.907.479 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604Transferler-34.890 1.300.438 24.693.914 -25.994.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,11 10.629.589 10.594.699 10.594.699Dönem Sonu Bakiyeler31.907.479 -286.889 1.585.965 2.069.686 24.760.473 10.629.589 70.666.303 70.666.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.434.616 1.051.854Dönem Karı (Zararı)10.629.589 3.521.922Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-961.712 -1.479.751Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 124.685 85.132Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-876.230 -1.561.970Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-201.188 -16.689Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-8.979 13.776İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.233.261 -990.317Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-87.195.787 -70.756.282Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-6.568.897 9.198.325Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler92.308.078 60.355.607Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler223.345 212.033Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.434.616 1.051.854YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-248.118 -3.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -248.118 -3.925FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.591 -67.628Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-77.591 -67.628YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.108.907 980.301NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.108.907 980.301DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 56.863.685 32.747.061DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 64.972.592 33.727.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 91.486.353 77.076.618Ticari Alacaklar6 220.690.745 133.494.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar220.690.745 133.494.958Peşin Ödenmiş Giderler341.750 66.475İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler341.750 66.475Diğer Dönen Varlıklar7 1.491.148 1.257.282İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.175.223 862.056İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar315.925 395.226ARA TOPLAM314.009.996 211.895.333TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR314.009.996 211.895.333DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.309.254 2.309.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar792.000 792.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.750 171.750Maddi Duran Varlıklar8 750.759 547.841Kullanım Hakkı Varlıkları232.773 272.657Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.694 3.588Ertelenmiş Vergi Varlığı11 117.379 108.400TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.583.609 3.413.490TOPLAM VARLIKLAR317.593.605 215.308.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 240.555.597 148.247.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 979.480 1.209.281İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar239.576.117 147.038.238Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar502.767 233.755Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.495.277 2.939.867Kısa Vadeli Karşılıklar1.990.161 2.474.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar706.660 1.216.058Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.283.501 1.258.007Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler275.898 319.383İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler275.898 319.383ARA TOPLAM245.819.700 154.214.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER245.819.700 154.214.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar171.750 171.750Uzun Vadeli Karşılıklar935.852 848.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar935.852 848.698Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 2.182İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 2.182TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.107.602 1.022.630TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER246.927.302 155.237.219ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.666.303 60.071.604Ödenmiş Sermaye10 31.907.479 31.907.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 1.299.076 1.333.966Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.299.076 1.333.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-286.889 -251.999Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.585.965 1.585.965Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 2.069.686 769.248Yasal Yedekler2.069.686 769.248Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 24.760.473 66.559Net Dönem Karı veya Zararı10 10.629.589 25.994.352TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.666.303 60.071.604TOPLAM KAYNAKLAR317.593.605 215.308.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 17.058.465 8.938.953Satışların Maliyeti3 -3.041.055 -2.384.329TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.017.410 6.554.624BRÜT KAR (ZARAR)14.017.410 6.554.624Genel Yönetim Giderleri3 -2.803.939 -2.340.258Pazarlama Giderleri-1.060.728 -834.446Araştırma ve Geliştirme Giderleri-56.640 -36.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.310.157 1.195.359Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-249.745 -133.821ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.156.515 4.405.458FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.156.515 4.405.458SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.156.515 4.405.458Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -2.526.926 -883.536Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.527.183 -863.527Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri257 -20.009SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.629.589 3.521.922DÖNEM KARI (ZARARI)10.629.589 3.521.922Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.629.589 3.521.922Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-34.890 -22.101Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -43.612 -28.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10 8.722 6.233Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi8.722 6.233Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.890 -22.101TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.594.699 3.499.821Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.594.699 3.499.821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934480BIST