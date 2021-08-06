***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2021 18:18
***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076
Transferler
9.907.479 -7.535.686 385.632 4.966.075 -7.723.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -20.080 8.758.972 8.738.892 8.738.892
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 0 -205.255 1.585.965 769.248 66.559 8.758.972 42.882.968 42.882.968
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 31.907.479 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604
Transferler
1.300.438 24.693.914 -25.994.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -22.798 16.833.859 16.811.061 16.811.061
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 -274.797 1.585.965 2.069.686 24.760.473 16.833.859 76.882.665 76.882.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.618.730 6.591.909
Dönem Karı (Zararı)
16.833.859 8.758.972
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-475.823 1.132.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 249.063 169.814
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-274.580 388.482
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-443.549 -146.908
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-443.549 -146.908
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.757 720.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.739.306 -3.299.385
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.108.733 -126.663.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.108.733 -126.663.028
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
8.037.140 17.924.261
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.558.429 105.503.594
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.142 -64.212
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.618.730 6.591.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-258.278 -7.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -258.278 -7.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.183 -135.365
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-155.183 -135.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.205.269 6.448.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.205.269 6.448.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.863.685 32.747.061
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.068.954 39.195.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 83.541.436 77.076.618
Finansal Yatırımlar
5 13.080 0
Ticari Alacaklar
6 207.603.691 133.494.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
207.603.691 133.494.958
Peşin Ödenmiş Giderler
275.769 66.475
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
275.769 66.475
Diğer Dönen Varlıklar
7 1.299.243 1.257.282
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.137.439 862.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
161.804 395.226
ARA TOPLAM
292.733.219 211.895.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
292.733.219 211.895.333
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.309.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
792.000 792.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 715.479 547.841
Kullanım Hakkı Varlıkları
155.182 272.657
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 348 3.588
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 115.157 108.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.467.170 3.413.490
TOPLAM VARLIKLAR
296.200.389 215.308.823
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 212.805.948 148.247.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 511.545 1.209.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
212.294.403 147.038.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
140.582 233.755
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.929.101 2.939.867
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.134.586 2.474.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.114.798 1.216.058
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.019.788 1.258.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
188.596 319.383
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
188.596 319.383
ARA TOPLAM
218.198.813 154.214.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.198.813 154.214.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
947.161 848.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
947.161 848.698
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 2.182
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 2.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.118.911 1.022.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
219.317.724 155.237.219
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.882.665 60.071.604
Ödenmiş Sermaye
10 31.907.479 31.907.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.311.168 1.333.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.311.168 1.333.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-274.797 -251.999
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.585.965 1.585.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.069.686 769.248
Yasal Yedekler
2.069.686 769.248
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 24.760.473 66.559
Net Dönem Karı veya Zararı
10 16.833.859 25.994.352
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.882.665 60.071.604
TOPLAM KAYNAKLAR
296.200.389 215.308.823
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 22.998.508 15.776.974 8.981.098 9.222.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.998.508 15.776.974 8.981.098 9.222.350
BRÜT KAR (ZARAR)
22.998.508 15.776.974 8.981.098 9.222.350
Genel Yönetim Giderleri
3 -6.115.050 -4.888.193 -3.311.111 -2.547.935
Pazarlama Giderleri
-1.840.700 -1.920.016 -779.972 -1.085.570
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-113.280 -78.880 -56.640 -42.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.857.172 2.558.738 4.547.015 1.363.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-460.443 -345.016 -210.698 -211.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.326.207 11.103.607 9.169.692 6.698.149
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.326.207 11.103.607 9.169.692 6.698.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.326.207 11.103.607 9.169.692 6.698.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.492.348 -2.344.635 -2.965.422 -1.461.099
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -5.493.406 -2.336.340 -2.966.223 -1.472.813
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.058 -8.295 801 11.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.833.859 8.758.972 6.204.270 5.237.050
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.833.859 8.758.972 6.204.270 5.237.050
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.833.859 8.758.972 6.204.270 5.237.050
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.798 -20.080 12.092 2.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -28.497 -25.744 15.115 2.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 5.699 5.664 -3.023 -569
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
5.699 5.664 -3.023 -569
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.798 -20.080 12.092 2.021
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.811.061 8.738.892 6.216.362 5.239.071
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.811.061 8.738.892 6.216.362 5.239.071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955552
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