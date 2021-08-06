***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076Transferler9.907.479 -7.535.686 385.632 4.966.075 -7.723.500Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,11 -20.080 8.758.972 8.738.892 8.738.892Dönem Sonu Bakiyeler31.907.479 0 -205.255 1.585.965 769.248 66.559 8.758.972 42.882.968 42.882.968Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 31.907.479 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604Transferler1.300.438 24.693.914 -25.994.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,11 -22.798 16.833.859 16.811.061 16.811.061Dönem Sonu Bakiyeler31.907.479 -274.797 1.585.965 2.069.686 24.760.473 16.833.859 76.882.665 76.882.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.618.730 6.591.909Dönem Karı (Zararı)16.833.859 8.758.972Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-475.823 1.132.322Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 249.063 169.814Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-274.580 388.482Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-443.549 -146.908Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-443.549 -146.908Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-6.757 720.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.739.306 -3.299.385Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.108.733 -126.663.028İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-74.108.733 -126.663.028Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)8.037.140 17.924.261Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.558.429 105.503.594Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-226.142 -64.212Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.618.730 6.591.909YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-258.278 -7.825Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -258.278 -7.825FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-155.183 -135.365Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-155.183 -135.365YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.205.269 6.448.719NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.205.269 6.448.719DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 56.863.685 32.747.061DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 71.068.954 39.195.780Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 83.541.436 77.076.618Finansal Yatırımlar5 13.080 0Ticari Alacaklar6 207.603.691 133.494.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar207.603.691 133.494.958Peşin Ödenmiş Giderler275.769 66.475İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler275.769 66.475Diğer Dönen Varlıklar7 1.299.243 1.257.282İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.137.439 862.056İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar161.804 395.226ARA TOPLAM292.733.219 211.895.333TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR292.733.219 211.895.333DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.309.254 2.309.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar792.000 792.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.750 171.750Maddi Duran Varlıklar8 715.479 547.841Kullanım Hakkı Varlıkları155.182 272.657Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 348 3.588Ertelenmiş Vergi Varlığı11 115.157 108.400TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.467.170 3.413.490TOPLAM VARLIKLAR296.200.389 215.308.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 212.805.948 148.247.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 511.545 1.209.281İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar212.294.403 147.038.238Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar140.582 233.755Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.929.101 2.939.867Kısa Vadeli Karşılıklar2.134.586 2.474.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.114.798 1.216.058Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.019.788 1.258.007Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler188.596 319.383İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler188.596 319.383ARA TOPLAM218.198.813 154.214.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER218.198.813 154.214.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar171.750 171.750Uzun Vadeli Karşılıklar947.161 848.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar947.161 848.698Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 2.182İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 2.182TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.118.911 1.022.630TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER219.317.724 155.237.219ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.882.665 60.071.604Ödenmiş Sermaye10 31.907.479 31.907.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 1.311.168 1.333.966Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.311.168 1.333.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-274.797 -251.999Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.585.965 1.585.965Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 2.069.686 769.248Yasal Yedekler2.069.686 769.248Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 24.760.473 66.559Net Dönem Karı veya Zararı10 16.833.859 25.994.352TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.882.665 60.071.604TOPLAM KAYNAKLAR296.200.389 215.308.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 22.998.508 15.776.974 8.981.098 9.222.350TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.998.508 15.776.974 8.981.098 9.222.350BRÜT KAR (ZARAR)22.998.508 15.776.974 8.981.098 9.222.350Genel Yönetim Giderleri3 -6.115.050 -4.888.193 -3.311.111 -2.547.935Pazarlama Giderleri-1.840.700 -1.920.016 -779.972 -1.085.570Araştırma ve Geliştirme Giderleri-113.280 -78.880 -56.640 -42.880Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.857.172 2.558.738 4.547.015 1.363.379Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-460.443 -345.016 -210.698 -211.195ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.326.207 11.103.607 9.169.692 6.698.149FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.326.207 11.103.607 9.169.692 6.698.149SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.326.207 11.103.607 9.169.692 6.698.149Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.492.348 -2.344.635 -2.965.422 -1.461.099Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -5.493.406 -2.336.340 -2.966.223 -1.472.813Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 1.058 -8.295 801 11.714SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.833.859 8.758.972 6.204.270 5.237.050DÖNEM KARI (ZARARI)16.833.859 8.758.972 6.204.270 5.237.050Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.833.859 8.758.972 6.204.270 5.237.050Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.798 -20.080 12.092 2.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -28.497 -25.744 15.115 2.590Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10 5.699 5.664 -3.023 -569Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi5.699 5.664 -3.023 -569Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.798 -20.080 12.092 2.021TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.811.061 8.738.892 6.216.362 5.239.071Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.811.061 8.738.892 6.216.362 5.239.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955552BIST