***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076Transferler9.907.479 -7.535.686 385.632 4.966.075 -7.723.500 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,11 -42.875 15.761.590 15.718.715 15.718.715Dönem Sonu Bakiyeler31.907.479 0 -228.050 1.585.965 769.248 66.559 15.761.590 49.862.791 49.862.791Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 31.907.479 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604Transferler4,11 -69.530 1.300.438 24.693.914 -25.994.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.910.820 21.841.290 21.841.290Dönem Sonu Bakiyeler31.907.479 -321.529 1.585.965 2.069.686 24.760.473 21.910.820 81.912.894 81.912.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.831.344 14.225.472Dönem Karı (Zararı)21.910.820 15.761.590Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.603.133 2.375.637Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 372.710 275.783Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.416.692 2.205.030Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-520.157 -81.914Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-38.994 -23.262İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.476.343 -3.911.755Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.800.649 -118.924.171Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)11.266.956 8.655.490Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.373.922 106.589.479Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-316.572 -232.553Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.831.344 14.225.472YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-258.278 -559.676Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -258.278 -559.676FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-232.774 -203.102Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-232.774 -203.102YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.340.292 13.462.694NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.340.292 13.462.694DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 56.863.685 32.747.061DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 74.203.977 46.209.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 83.918.262 77.076.618Finansal Yatırımlar5 20.287 0Ticari Alacaklar6 193.295.607 133.494.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar193.295.607 133.494.958Peşin Ödenmiş Giderler229.195 66.475İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler229.195 66.475Diğer Dönen Varlıklar7 1.021.191 1.257.282İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar854.036 862.056İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar167.155 395.226ARA TOPLAM278.484.542 211.895.333TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR278.484.542 211.895.333DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.309.254 2.309.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar792.000 792.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.750 171.750Maddi Duran Varlıklar8 669.771 547.841Kullanım Hakkı Varlıkları77.590 272.657Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 0 3.588Ertelenmiş Vergi Varlığı11 147.394 108.400TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.375.759 3.413.490TOPLAM VARLIKLAR281.860.301 215.308.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 194.621.441 148.247.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 447.105 1.209.281İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar194.174.336 147.038.238Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar141.568 233.755Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.758.809 2.939.867Kısa Vadeli Karşılıklar2.093.839 2.474.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.390.869 1.216.058Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar702.970 1.258.007Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler97.180 319.383İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler97.180 319.383ARA TOPLAM198.712.837 154.214.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER198.712.837 154.214.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar171.750 171.750Uzun Vadeli Karşılıklar1.062.820 848.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.062.820 848.698Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 2.182İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 2.182TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.234.570 1.022.630TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER199.947.407 155.237.219ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar81.912.894 60.071.604Ödenmiş Sermaye10 31.907.479 31.907.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 1.264.436 1.333.966Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.264.436 1.333.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-321.529 -251.999Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.585.965 1.585.965Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 2.069.686 769.248Yasal Yedekler2.069.686 769.248Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 24.760.473 66.559Net Dönem Karı veya Zararı10 21.910.820 25.994.352TOPLAM ÖZKAYNAKLAR81.912.894 60.071.604TOPLAM KAYNAKLAR281.860.301 215.308.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 29.690.705 27.520.977 6.692.197 11.744.003TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.690.705 27.520.977 6.692.197 11.744.003BRÜT KAR (ZARAR)29.690.705 27.520.977 6.692.197 11.744.003Genel Yönetim Giderleri3 -9.145.613 -7.386.059 -3.030.563 -2.497.866Pazarlama Giderleri-2.577.403 -3.123.443 -736.703 -1.203.427Araştırma ve Geliştirme Giderleri-185.850 -128.640 -72.570 -49.760Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.055.571 3.904.979 4.198.399 1.346.241Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-646.086 -641.187 -185.643 -296.171ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.191.324 20.146.627 6.865.117 9.043.020FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.191.324 20.146.627 6.865.117 9.043.020SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.191.324 20.146.627 6.865.117 9.043.020Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.280.504 -4.385.037 -1.788.156 -2.040.402Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -7.302.115 -4.396.206 -1.808.709 -2.059.866Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 21.611 11.169 20.553 19.464SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.910.820 15.761.590 5.076.961 7.002.618DÖNEM KARI (ZARARI)21.910.820 15.761.590 5.076.961 7.002.618Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.910.820 15.761.590 5.076.961 7.002.618Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-69.530 -42.875 -46.732 -22.795Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -86.913 -54.968 -58.416 -29.224Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10 17.383 12.093 11.684 6.429Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi10 17.383 12.093 11.684 6.429Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-69.530 -42.875 -46.732 -22.795TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.841.290 15.718.715 5.030.229 6.979.823Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.841.290 15.718.715 5.030.229 6.979.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973716BIST