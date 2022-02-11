***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.02.2022 13:01
***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076
Transferler
9.907.479 -7.535.686 385.632 4.966.075 -7.723.500 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12 -66.824 25.994.352 25.927.528 25.927.528
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 0 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 31.907.479 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604
Transferler
1.300.438 24.693.914 -25.994.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12 -50.927 29.718.871 29.667.944 29.667.944
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 -302.926 1.585.965 2.069.686 24.760.473 29.718.871 89.739.548 89.739.548
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.522.960 24.801.958
Dönem Karı (Zararı)
29.718.871 25.994.352
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.858.987 3.432.412
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 506.181 306.113
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.772.534 3.351.811
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-334.920 -193.924
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-84.808 -31.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.054.898 -4.624.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.199.243 -55.784.330
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.596.841 8.164.782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.867.608 43.179.211
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
873.578 -184.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.522.960 24.801.958
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-283.374 -392.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -283.374 -392.675
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-319.287 -270.840
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-319.287 -270.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.920.299 24.138.443
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.920.299 24.138.443
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.885.504 32.747.061
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.805.803 56.885.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 99.074.927 77.076.618
Finansal Yatırımlar
5 10.540 0
Ticari Alacaklar
6 292.694.201 133.494.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
292.694.201 133.494.958
Peşin Ödenmiş Giderler
7 80.563 66.475
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
80.563 66.475
Diğer Dönen Varlıklar
8 1.368.183 1.257.282
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.120.939 862.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
247.244 395.226
ARA TOPLAM
393.228.414 211.895.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
393.228.414 211.895.333
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.309.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
792.000 792.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
9 647.910 547.841
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 985.405 272.657
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 0 3.588
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 193.208 108.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.307.527 3.413.490
TOPLAM VARLIKLAR
397.535.941 215.308.823
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
11 298.115.127 148.247.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 1.076.247 1.209.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
297.038.880 147.038.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 316.193 233.755
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 2.776.651 2.939.867
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.194.120 2.474.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.733.443 1.216.058
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.460.677 1.258.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
309.519 319.383
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 309.519 319.383
ARA TOPLAM
305.711.610 154.214.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
305.711.610 154.214.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
11 171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.109.847 848.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.109.847 848.698
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
803.186 2.182
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 803.186 2.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.084.783 1.022.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
307.796.393 155.237.219
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.739.548 60.071.604
Ödenmiş Sermaye
13 31.907.479 31.907.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.283.039 1.333.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.283.039 1.333.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-302.926 -251.999
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.585.965 1.585.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.069.686 769.248
Yasal Yedekler
13 2.069.686 769.248
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 24.760.473 66.559
Net Dönem Karı veya Zararı
13 29.718.871 25.994.352
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.739.548 60.071.604
TOPLAM KAYNAKLAR
397.535.941 215.308.823
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 48.899.140 52.888.136
Satışların Maliyeti
16 -7.549.644 -10.416.655
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.349.496 42.471.481
BRÜT KAR (ZARAR)
41.349.496 42.471.481
Genel Yönetim Giderleri
17 -12.595.627 -10.033.271
Pazarlama Giderleri
17 -3.847.749 -4.519.707
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -258.420 -185.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 16.229.880 6.537.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.104.923 -921.808
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.772.657 33.349.159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.772.657 33.349.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.772.657 33.349.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14 -10.053.786 -7.354.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.125.862 -7.369.689
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
72.076 14.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.718.871 25.994.352
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.718.871 25.994.352
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.718.871 25.994.352
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.927 -66.824
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12.732 16.706
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.927 -66.824
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.667.944 25.927.528
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.667.944 25.927.528
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001052
BIST