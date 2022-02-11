***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076Transferler9.907.479 -7.535.686 385.632 4.966.075 -7.723.500 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12 -66.824 25.994.352 25.927.528 25.927.528Dönem Sonu Bakiyeler31.907.479 0 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 31.907.479 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604Transferler1.300.438 24.693.914 -25.994.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12 -50.927 29.718.871 29.667.944 29.667.944Dönem Sonu Bakiyeler31.907.479 -302.926 1.585.965 2.069.686 24.760.473 29.718.871 89.739.548 89.739.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.522.960 24.801.958Dönem Karı (Zararı)29.718.871 25.994.352Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.858.987 3.432.412Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 506.181 306.113Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.772.534 3.351.811Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-334.920 -193.924Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-84.808 -31.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.054.898 -4.624.806Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-159.199.243 -55.784.330Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-1.596.841 8.164.782Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler149.867.608 43.179.211Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler873.578 -184.469Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.522.960 24.801.958YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-283.374 -392.675Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -283.374 -392.675FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-319.287 -270.840Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-319.287 -270.840YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.920.299 24.138.443NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.920.299 24.138.443DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 56.885.504 32.747.061DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 77.805.803 56.885.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 99.074.927 77.076.618Finansal Yatırımlar5 10.540 0Ticari Alacaklar6 292.694.201 133.494.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar292.694.201 133.494.958Peşin Ödenmiş Giderler7 80.563 66.475İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler80.563 66.475Diğer Dönen Varlıklar8 1.368.183 1.257.282İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.120.939 862.056İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar247.244 395.226ARA TOPLAM393.228.414 211.895.333TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR393.228.414 211.895.333DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.309.254 2.309.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar792.000 792.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.750 171.750Maddi Duran Varlıklar9 647.910 547.841Kullanım Hakkı Varlıkları24 985.405 272.657Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 0 3.588Ertelenmiş Vergi Varlığı14 193.208 108.400TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.307.527 3.413.490TOPLAM VARLIKLAR397.535.941 215.308.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11 298.115.127 148.247.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 1.076.247 1.209.281İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar297.038.880 147.038.238Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 316.193 233.755Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 2.776.651 2.939.867Kısa Vadeli Karşılıklar4.194.120 2.474.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.733.443 1.216.058Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 2.460.677 1.258.007Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler309.519 319.383İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24 309.519 319.383ARA TOPLAM305.711.610 154.214.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER305.711.610 154.214.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11 171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar171.750 171.750Uzun Vadeli Karşılıklar1.109.847 848.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.109.847 848.698Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler803.186 2.182İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler24 803.186 2.182TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.084.783 1.022.630TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER307.796.393 155.237.219ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar89.739.548 60.071.604Ödenmiş Sermaye13 31.907.479 31.907.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 1.283.039 1.333.966Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.283.039 1.333.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-302.926 -251.999Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.585.965 1.585.965Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.069.686 769.248Yasal Yedekler13 2.069.686 769.248Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 24.760.473 66.559Net Dönem Karı veya Zararı13 29.718.871 25.994.352TOPLAM ÖZKAYNAKLAR89.739.548 60.071.604TOPLAM KAYNAKLAR397.535.941 215.308.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 48.899.140 52.888.136Satışların Maliyeti16 -7.549.644 -10.416.655TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.349.496 42.471.481BRÜT KAR (ZARAR)41.349.496 42.471.481Genel Yönetim Giderleri17 -12.595.627 -10.033.271Pazarlama Giderleri17 -3.847.749 -4.519.707Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -258.420 -185.280Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 16.229.880 6.537.744Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.104.923 -921.808ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.772.657 33.349.159FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.772.657 33.349.159SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.772.657 33.349.159Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14 -10.053.786 -7.354.807Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.125.862 -7.369.689Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri72.076 14.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.718.871 25.994.352DÖNEM KARI (ZARARI)29.718.871 25.994.352Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.718.871 25.994.352Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-50.927 -66.824Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.706Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12.732 16.706Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.927 -66.824TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.667.944 25.927.528Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.667.944 25.927.528http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001052BIST