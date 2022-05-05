***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:48
***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 31.907.479 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604
Transferler
1.300.438 24.693.914 -25.994.352 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -34.890 10.629.589 10.594.699 10.594.699
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 -286.889 1.585.965 2.069.686 24.760.473 10.629.589 70.666.303 70.666.303
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 31.907.479 -302.926 1.585.965 2.069.686 24.760.473 29.718.871 89.739.548 89.739.548
Transferler
4,11 1.490.334 28.228.537 -29.718.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-255.360 7.736.312 7.480.952 7.480.952
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 -558.286 1.585.965 3.560.020 52.989.010 7.736.312 97.220.500 97.220.500
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.862.788 8.434.616
Dönem Karı (Zararı)
7.736.312 10.629.589
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-942.784 -961.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 103.802 124.685
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-841.398 -876.230
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-103.710 -201.188
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-101.478 -8.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.930.740 -1.233.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.027.722 -87.195.787
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-5.323.837 -6.568.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.505.159 92.308.078
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.466 223.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.862.788 8.434.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8 0 -248.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -248.118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.916 -77.591
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.916 -77.591
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.803.872 8.108.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.803.872 8.108.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.805.803 56.863.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.609.675 64.972.592
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 108.208.708 99.074.927
Finansal Yatırımlar
5 33.288 10.540
Ticari Alacaklar
6 250.666.479 292.694.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
250.666.479 292.694.201
Peşin Ödenmiş Giderler
757.347 80.563
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
757.347 80.563
Diğer Dönen Varlıklar
7 1.873.272 1.368.183
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.608.461 1.120.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
264.811 247.244
ARA TOPLAM
361.539.094 393.228.414
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
361.539.094 393.228.414
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.309.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
792.000 792.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 603.023 647.910
Kullanım Hakkı Varlıkları
880.270 985.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 294.686 193.208
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.258.983 4.307.527
TOPLAM VARLIKLAR
365.798.077 397.535.941
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 259.609.968 298.115.127
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 813.959 1.076.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
258.796.009 297.038.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
324.943 316.193
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.264.128 2.776.651
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.690.174 4.194.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.070.243 1.733.443
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.619.931 2.460.677
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
685.400 309.519
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
685.400 309.519
ARA TOPLAM
266.574.613 305.711.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.574.613 305.711.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.542.125 1.109.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.542.125 1.109.847
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
289.089 803.186
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
289.089 803.186
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.002.964 2.084.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
268.577.577 307.796.393
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.220.500 89.739.548
Ödenmiş Sermaye
10 31.907.479 31.907.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.027.679 1.283.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.027.679 1.283.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-558.286 -302.926
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.585.965 1.585.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 3.560.020 2.069.686
Yasal Yedekler
3.560.020 2.069.686
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 52.989.010 24.760.473
Net Dönem Karı veya Zararı
10 7.736.312 29.718.871
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
97.220.500 89.739.548
TOPLAM KAYNAKLAR
365.798.077 397.535.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 13.002.693 17.058.465
Satışların Maliyeti
3 -1.865.654 -3.041.055
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.137.039 14.017.410
BRÜT KAR (ZARAR)
3 11.137.039 14.017.410
Genel Yönetim Giderleri
-4.314.866 -2.803.939
Pazarlama Giderleri
-1.165.391 -1.060.728
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-72.570 -56.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.646.544 3.310.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-202.239 -249.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.028.517 13.156.515
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.028.517 13.156.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11 10.028.517 13.156.515
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.292.205 -2.526.926
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.329.843 -2.527.183
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37.638 257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.736.312 10.629.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.736.312 10.629.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.736.312 10.629.589
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-255.360 -34.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -319.200 -43.612
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 63.840 8.722
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
63.840 8.722
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-255.360 -34.890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.480.952 10.594.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.480.952 10.594.699
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026854
BIST