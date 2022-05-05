***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 31.907.479 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604Transferler1.300.438 24.693.914 -25.994.352 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,11 -34.890 10.629.589 10.594.699 10.594.699Dönem Sonu Bakiyeler31.907.479 -286.889 1.585.965 2.069.686 24.760.473 10.629.589 70.666.303 70.666.303Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 31.907.479 -302.926 1.585.965 2.069.686 24.760.473 29.718.871 89.739.548 89.739.548Transferler4,11 1.490.334 28.228.537 -29.718.871Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-255.360 7.736.312 7.480.952 7.480.952Dönem Sonu Bakiyeler31.907.479 -558.286 1.585.965 3.560.020 52.989.010 7.736.312 97.220.500 97.220.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.862.788 8.434.616Dönem Karı (Zararı)7.736.312 10.629.589Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-942.784 -961.712Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 103.802 124.685Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-841.398 -876.230Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-103.710 -201.188Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-101.478 -8.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.930.740 -1.233.261Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler42.027.722 -87.195.787Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-5.323.837 -6.568.897Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.505.159 92.308.078Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-129.466 223.345Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.862.788 8.434.616YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8 0 -248.118Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -248.118FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-58.916 -77.591Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.916 -77.591YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.803.872 8.108.907NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.803.872 8.108.907DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 77.805.803 56.863.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 82.609.675 64.972.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 108.208.708 99.074.927Finansal Yatırımlar5 33.288 10.540Ticari Alacaklar6 250.666.479 292.694.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar250.666.479 292.694.201Peşin Ödenmiş Giderler757.347 80.563İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler757.347 80.563Diğer Dönen Varlıklar7 1.873.272 1.368.183İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.608.461 1.120.939İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar264.811 247.244ARA TOPLAM361.539.094 393.228.414TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR361.539.094 393.228.414DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.309.254 2.309.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar792.000 792.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.750 171.750Maddi Duran Varlıklar8 603.023 647.910Kullanım Hakkı Varlıkları880.270 985.405Ertelenmiş Vergi Varlığı11 294.686 193.208TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.258.983 4.307.527TOPLAM VARLIKLAR365.798.077 397.535.941KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 259.609.968 298.115.127İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 813.959 1.076.247İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar258.796.009 297.038.880Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar324.943 316.193Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.264.128 2.776.651Kısa Vadeli Karşılıklar3.690.174 4.194.120Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.070.243 1.733.443Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.619.931 2.460.677Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler685.400 309.519İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler685.400 309.519ARA TOPLAM266.574.613 305.711.610TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER266.574.613 305.711.610UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar171.750 171.750Uzun Vadeli Karşılıklar1.542.125 1.109.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.542.125 1.109.847Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler289.089 803.186İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler289.089 803.186TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.002.964 2.084.783TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER268.577.577 307.796.393ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.220.500 89.739.548Ödenmiş Sermaye10 31.907.479 31.907.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 1.027.679 1.283.039Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.027.679 1.283.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-558.286 -302.926Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.585.965 1.585.965Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 3.560.020 2.069.686Yasal Yedekler3.560.020 2.069.686Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 52.989.010 24.760.473Net Dönem Karı veya Zararı10 7.736.312 29.718.871TOPLAM ÖZKAYNAKLAR97.220.500 89.739.548TOPLAM KAYNAKLAR365.798.077 397.535.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 13.002.693 17.058.465Satışların Maliyeti3 -1.865.654 -3.041.055TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.137.039 14.017.410BRÜT KAR (ZARAR)3 11.137.039 14.017.410Genel Yönetim Giderleri-4.314.866 -2.803.939Pazarlama Giderleri-1.165.391 -1.060.728Araştırma ve Geliştirme Giderleri-72.570 -56.640Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.646.544 3.310.157Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-202.239 -249.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.028.517 13.156.515FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.028.517 13.156.515SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11 10.028.517 13.156.515Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.292.205 -2.526.926Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.329.843 -2.527.183Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37.638 257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.736.312 10.629.589DÖNEM KARI (ZARARI)7.736.312 10.629.589Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.736.312 10.629.589Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-255.360 -34.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -319.200 -43.612Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10 63.840 8.722Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi63.840 8.722Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-255.360 -34.890TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.480.952 10.594.699Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.480.952 10.594.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026854BIST