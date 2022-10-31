***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 31.907.479 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604Transferler1.300.438 24.693.914 -2.594.352 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,11 -69.530 21.910.820 21.841.290 21.841.290Dönem Sonu Bakiyeler10 31.907.479 -321.529 1.585.965 2.069.686 24.760.473 21.910.820 81.912.894 81.912.894Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 31.907.479 -302.926 1.585.965 2.069.686 24.760.473 29.718.871 89.739.548 89.739.548Transferler1.490.334 28.224.537 -29.718.871 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4,11 -686.881 -16.694 29.066.878 28.363.303 28.363.303Dönem Sonu Bakiyeler10 31.907.479 -989.807 1.569.271 3.560.020 52.989.010 29.066.878 118.102.851 118.102.851Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.238.994 17.831.344Dönem Karı (Zararı)29.066.878 21.910.820Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.350.731 -1.603.133Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 309.105 372.710Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.576.612 -1.416.692Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.052 -520.157Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-552.038 -38.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.178.615 -2.476.343Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.430.097 -59.800.649Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-46.013.066 11.266.956Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.611.173 46.373.922Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-346.625 -316.572Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.238.994 17.831.344YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8 0 -258.278Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -258.278FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-175.960 -232.774Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-175.960 -232.774YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.063.034 17.340.292NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.063.034 17.340.292DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 77.805.803 56.863.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 97.868.837 74.203.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 164.075.708 99.074.927Finansal Yatırımlar5 16.338 10.540Ticari Alacaklar6 332.124.298 292.694.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar332.124.298 292.694.201Peşin Ödenmiş Giderler467.401 80.563İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler467.401 80.563Diğer Dönen Varlıklar7 2.254.363 1.368.183İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.877.978 1.120.939İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar376.385 247.244ARA TOPLAM498.938.108 393.228.414TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR498.938.108 393.228.414DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.309.254 2.309.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar792.000 792.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.750 171.750Maddi Duran Varlıklar8 514.764 647.910Kullanım Hakkı Varlıkları762.113 985.405Ertelenmiş Vergi Varlığı11 745.246 193.208TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.503.127 4.307.527TOPLAM VARLIKLAR503.441.235 397.535.941KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 373.726.300 298.115.127İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 1.548.178 1.076.247İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar372.178.122 297.038.880Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar302.607 316.193Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.146.526 2.776.651Kısa Vadeli Karşılıklar3.890.811 4.194.120Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.112.936 1.733.443Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.777.875 2.460.677Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler363.280 309.519İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler363.280 309.519ARA TOPLAM382.429.524 305.711.610TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER382.429.524 305.711.610UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 171.750 171.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar171.750 171.750Uzun Vadeli Karşılıklar2.320.724 1.109.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.320.724 1.109.847Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler416.386 803.186İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler416.386 803.186TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.908.860 2.084.783TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER385.338.384 307.796.393ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar118.102.851 89.739.548Ödenmiş Sermaye10 31.907.479 31.907.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 579.464 1.283.039Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)579.464 1.283.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-989.807 -302.926Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.569.271 1.585.965Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 3.560.020 2.069.686Yasal Yedekler3.560.020 2.069.686Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 52.989.010 24.760.473Net Dönem Karı veya Zararı10 29.066.878 29.718.871TOPLAM ÖZKAYNAKLAR118.102.851 89.739.548TOPLAM KAYNAKLAR503.441.235 397.535.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 41.934.170 29.690.705 17.535.334 6.692.197TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.934.170 29.690.705 17.535.334 6.692.197BRÜT KAR (ZARAR)41.934.170 29.690.705 17.535.334 6.692.197Genel Yönetim Giderleri3 -15.019.521 -9.145.613 -5.779.536 -3.030.563Pazarlama Giderleri-4.328.270 -2.577.403 -1.559.164 -736.703Araştırma ve Geliştirme Giderleri-286.740 -185.850 -141.600 -72.570Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.858.077 12.055.571 6.483.076 4.198.399Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-879.911 -646.086 -420.907 -185.643ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.277.805 29.191.324 16.117.203 6.865.117FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.277.805 29.191.324 16.117.203 6.865.117SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.277.805 29.191.324 16.117.203 6.865.117Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.210.927 -7.280.504 -3.976.426 -1.788.156Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -9.550.699 -7.302.115 -4.177.095 -1.808.709Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 339.772 21.611 200.669 20.553SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.066.878 21.910.820 12.140.777 5.076.961DÖNEM KARI (ZARARI)29.066.878 21.910.820 12.140.777 5.076.961Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29.066.878 21.910.820 12.140.777 5.076.961Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-703.575 -69.530 -490.119 -46.732Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -915.841 -86.913 -631.233 -58.416Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10 212.266 17.383 141.114 11.684Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi212.266 17.383 141.114 11.684Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-703.575 -69.530 -490.119 -46.732TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.363.303 21.841.290 11.650.658 5.030.229Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.363.303 21.841.290 11.650.658 5.030.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075412BIST