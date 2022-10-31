***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:14
***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 31.907.479 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604
Transferler
1.300.438 24.693.914 -2.594.352 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -69.530 21.910.820 21.841.290 21.841.290
Dönem Sonu Bakiyeler
10 31.907.479 -321.529 1.585.965 2.069.686 24.760.473 21.910.820 81.912.894 81.912.894
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 31.907.479 -302.926 1.585.965 2.069.686 24.760.473 29.718.871 89.739.548 89.739.548
Transferler
1.490.334 28.224.537 -29.718.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -686.881 -16.694 29.066.878 28.363.303 28.363.303
Dönem Sonu Bakiyeler
10 31.907.479 -989.807 1.569.271 3.560.020 52.989.010 29.066.878 118.102.851 118.102.851
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.238.994 17.831.344
Dönem Karı (Zararı)
29.066.878 21.910.820
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.350.731 -1.603.133
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 309.105 372.710
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.576.612 -1.416.692
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.052 -520.157
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-552.038 -38.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.178.615 -2.476.343
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.430.097 -59.800.649
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-46.013.066 11.266.956
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.611.173 46.373.922
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-346.625 -316.572
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.238.994 17.831.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8 0 -258.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -258.278
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-175.960 -232.774
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.960 -232.774
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.063.034 17.340.292
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.063.034 17.340.292
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.805.803 56.863.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 97.868.837 74.203.977
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 164.075.708 99.074.927
Finansal Yatırımlar
5 16.338 10.540
Ticari Alacaklar
6 332.124.298 292.694.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
332.124.298 292.694.201
Peşin Ödenmiş Giderler
467.401 80.563
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
467.401 80.563
Diğer Dönen Varlıklar
7 2.254.363 1.368.183
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.877.978 1.120.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
376.385 247.244
ARA TOPLAM
498.938.108 393.228.414
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
498.938.108 393.228.414
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.309.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
792.000 792.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 514.764 647.910
Kullanım Hakkı Varlıkları
762.113 985.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 745.246 193.208
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.503.127 4.307.527
TOPLAM VARLIKLAR
503.441.235 397.535.941
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 373.726.300 298.115.127
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 1.548.178 1.076.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
372.178.122 297.038.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
302.607 316.193
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.146.526 2.776.651
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.890.811 4.194.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.112.936 1.733.443
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.777.875 2.460.677
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
363.280 309.519
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
363.280 309.519
ARA TOPLAM
382.429.524 305.711.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.429.524 305.711.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.320.724 1.109.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.320.724 1.109.847
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
416.386 803.186
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
416.386 803.186
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.908.860 2.084.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
385.338.384 307.796.393
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
118.102.851 89.739.548
Ödenmiş Sermaye
10 31.907.479 31.907.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 579.464 1.283.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
579.464 1.283.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-989.807 -302.926
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.569.271 1.585.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 3.560.020 2.069.686
Yasal Yedekler
3.560.020 2.069.686
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 52.989.010 24.760.473
Net Dönem Karı veya Zararı
10 29.066.878 29.718.871
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
118.102.851 89.739.548
TOPLAM KAYNAKLAR
503.441.235 397.535.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 41.934.170 29.690.705 17.535.334 6.692.197
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.934.170 29.690.705 17.535.334 6.692.197
BRÜT KAR (ZARAR)
41.934.170 29.690.705 17.535.334 6.692.197
Genel Yönetim Giderleri
3 -15.019.521 -9.145.613 -5.779.536 -3.030.563
Pazarlama Giderleri
-4.328.270 -2.577.403 -1.559.164 -736.703
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-286.740 -185.850 -141.600 -72.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.858.077 12.055.571 6.483.076 4.198.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-879.911 -646.086 -420.907 -185.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.277.805 29.191.324 16.117.203 6.865.117
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.277.805 29.191.324 16.117.203 6.865.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.277.805 29.191.324 16.117.203 6.865.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.210.927 -7.280.504 -3.976.426 -1.788.156
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -9.550.699 -7.302.115 -4.177.095 -1.808.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 339.772 21.611 200.669 20.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.066.878 21.910.820 12.140.777 5.076.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.066.878 21.910.820 12.140.777 5.076.961
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.066.878 21.910.820 12.140.777 5.076.961
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-703.575 -69.530 -490.119 -46.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -915.841 -86.913 -631.233 -58.416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 212.266 17.383 141.114 11.684
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
212.266 17.383 141.114 11.684
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-703.575 -69.530 -490.119 -46.732
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.363.303 21.841.290 11.650.658 5.030.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.363.303 21.841.290 11.650.658 5.030.229
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075412
BIST