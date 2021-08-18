***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2021 18:15
***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ünvanlı Yetki Belgesi (Geniş Yetkili Aracı Kuruluş) ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959059
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0810
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0720
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0197
En Düşük
9,8798
18:05487,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,76
|Açılış
|: 487,41
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5224
|8,5268
|% 0,93
|
|Euro
|9,9694
|9,9863
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,5811
|11,6392
|% -0,05
|
|Frank
|9,2328
|9,2884
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2623
|2,2737
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-7,09
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|-1,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
-
17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
-
17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
-
17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem