***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C.Sermaye Piyasası KuruluAracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'nın25.01.2024 tarih ve E-32992422-205.02.02-45584 Sayılı yazısı ile Şirketimizin revize edilen Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi ektedir. (Portföy Aracılığı Faaliyet İzni)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243423BIST