***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.08.2021 18:16
***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İzmir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Cumhuriyet Bulvarı No:67 Kat:1 Pasaport Konak-İzmir Ezgi ÖZYÜREK 212 367 70 50 212 367 70 70 03.07.2015
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Gaziosmanpaşa Mah.İran Cad.No:29/1-2 Çankaya/ANKARA İpek KIVANÇLI 212 367 70 65 212 367 70 70 04.03.2016
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Antalya İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. No:66/101 Muratpaşa/ANTALYA Sibel ÖZTÜRK 212 367 70 80 212 367 70 70 27.04.2017
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kadıköy İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Caddebostan Mah.Bağdat Cad.No:302/1 Kadıköy/İSTANBUL Özlem DERELİ 212 367 70 90 212 367 70 70 27.04.2017
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Maslak İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Reşit Paşa Mah.Eski Büyükdere Cad.No:8 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL Ferdi ATEŞ 212 367 70 45 212 367 70 70 25.05.2017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959062
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,4976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0591
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0197
En Düşük
9,8798
18:05487,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,70
|Açılış
|: 487,36
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4957
|8,4976
|% 0,59
|
|Euro
|9,9574
|9,9740
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,5804
|11,6385
|% -0,06
|
|Frank
|9,2324
|9,2880
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2622
|2,2735
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,96
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,89
|66,89
|-1,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
-
17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
-
17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
-
17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem