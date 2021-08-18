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***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.08.2021 18:16



***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İşletme Adı ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İzmir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Cumhuriyet Bulvarı No:67 Kat:1 Pasaport Konak-İzmir Ezgi ÖZYÜREK 212 367 70 50 212 367 70 70 03.07.2015
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Gaziosmanpaşa Mah.İran Cad.No:29/1-2 Çankaya/ANKARA İpek KIVANÇLI 212 367 70 65 212 367 70 70 04.03.2016
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Antalya İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. No:66/101 Muratpaşa/ANTALYA Sibel ÖZTÜRK 212 367 70 80 212 367 70 70 27.04.2017
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kadıköy İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Caddebostan Mah.Bağdat Cad.No:302/1 Kadıköy/İSTANBUL Özlem DERELİ 212 367 70 90 212 367 70 70 27.04.2017
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Maslak İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Reşit Paşa Mah.Eski Büyükdere Cad.No:8 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL Ferdi ATEŞ 212 367 70 45 212 367 70 70 25.05.2017




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959062


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Gümüş Gr. 6,35 6,37 -0,03  
B. Petrol 66,89 66,89 -1,34  
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