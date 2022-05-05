***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.ingyatirim.com.trElektronik Posta AdresiE-postaingyatirim@ingyatirim.com.trYönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMuhittin BURSA Muhasebe ve Finansman MüdürüMurat Özgür BALKAN Takas ve Operasyon YönetmeniÖmer ARSLAN YönetmenAslı SEZEN Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026861BIST