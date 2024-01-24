***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.01.2024 19:28
***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MUSTAFA AŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
İLKER KAYSERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
MÜRÜVET SEMRA KURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
KEMAL ATIL ÖZUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Muhittin BURSA Genel Müdür V.
Murat Özgür BALKAN Takas ve Operasyon Yönetmeni
Ömer ARSLAN Yönetmen
Aslı SEZEN Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242630
BIST
'
18:058.091
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 140,84
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.150
18:0530,2330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0576
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
18:0533,0759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2666
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
18:051.958,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,82
|Açılış
|: 1.958,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|THYAO
|251,00
|7.858.175.976
|% 0,88
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|EREGL
|42,38
|4.965.476.435
|% 0,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1295
|30,2330
|% 0,19
|
|Euro
|32,8504
|33,0759
|% 0,81
|
|Sterlin
|38,3522
|38,5446
|% 0,44
|
|Frank
|34,8588
|35,0688
|% 0,95
|
|Riyal
|8,0217
|8,0619
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,80
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|907,92
|908,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,26
|973,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,24
|80,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,73
|2.017,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 57 artarak (% 2.04 ) 8, 732
-
17:58MEGMT
Yüzde 8.96 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 985, 561 adet işlem
-
17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
-
17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem