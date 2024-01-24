***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)MUSTAFA AŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıİLKER KAYSERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı BankacıMÜRÜVET SEMRA KURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi BankacıKEMAL ATIL ÖZUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMuhittin BURSA Genel Müdür V.Murat Özgür BALKAN Takas ve Operasyon YönetmeniÖmer ARSLAN YönetmenAslı SEZEN Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242630BIST