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***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.01.2024 19:28
***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MUSTAFA AŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
İLKER KAYSERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
MÜRÜVET SEMRA KURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
KEMAL ATIL ÖZUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Muhittin BURSA Genel Müdür V.
Murat Özgür BALKAN Takas ve Operasyon Yönetmeni
Ömer ARSLAN Yönetmen
Aslı SEZEN Yönetmen




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242630


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 10,45 2.339.847 % 10,00  
DIRIT 16,39 5.620.098 % 10,00  
PKART 49,72 31.514.621 % 10,00  
VANGD 19,80 44.970.598 % 10,00  
ULAS 23,10 17.481.271 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,1295 30,2330 % 0,19  
Euro 32,8504 33,0759 % 0,81  
Sterlin 38,3522 38,5446 % 0,44  
Frank 34,8588 35,0688 % 0,95  
Riyal 8,0217 8,0619 % -0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,80 22,83 % 0,66  
Platin 907,92 908,53 % 0,66  
Paladyum 969,26 973,05 % 0,66  
Brent Pet. 80,24 80,24 % 0,66  
Altın Ons 2.016,73 2.017,05 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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