***GOKNR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2023 10:04
***GOKNR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOKNR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOKNR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125774
BIST
11:395.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 49,40
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.260
11:3919,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
11:3920,2661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1272
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
11:391.178,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.178,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.182,57
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler11:35
|AKMGY
|85,95
|10.706.107
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.191.269
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,80
|776.448
|% 9,95
|
|CRFSA
|57,55
|31.401.167
|% 9,93
|
|VKFYO
|6,80
|8.339.438
|% 9,85
|
|MARKA
|10,60
|18.571.106
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,67
|45.391
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,68
|340.353
|% -6,40
|
|VKING
|44,64
|10.082.796
|% -5,98
|
|EUKYO
|5,08
|2.579.957
|% -5,75
|
|ASTOR
|63,85
|2.595.923.645
|% 8,22
|
|GOKNR
|20,60
|2.239.251.002
|% 5,75
|
|ISCTR
|14,87
|1.112.970.758
|% 1,16
|
|ASELS
|56,95
|882.652.354
|% 1,33
|
|THYAO
|133,20
|804.490.434
|% 0,76
|
|GOKNR
|20,60
|2.239.251.002
|% 5,75
|
|ISCTR
|14,87
|1.112.970.758
|% 1,16
|
|EKGYO
|7,36
|509.773.663
|% 2,08
|
|AKFGY
|4,11
|278.312.708
|% 9,02
|
|YKBNK
|11,52
|624.509.687
|% 1,41
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0015
|19,0056
|% 0,09
|
|Euro
|20,2547
|20,2634
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,0055
|23,1209
|% 0,27
|
|Frank
|20,4168
|20,5398
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0428
|5,0681
|% -0,04
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.179
|1.179
|6,60
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.923
|8.007
|21,00
|
|Yarım
|3.884
|3.918
|10,00
|
|Çeyrek
|1.942
|1.959
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,11
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,58
|
Seans Raporu
11:35
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11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 6 artarak (% 0.72 ) 5, 816
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11:50XU100
Endeks 5, 276 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 18, 028.00 milyon TL de
-
11:50TRGYO
Yüzde 4.23 oranında artışla 16.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 984 adet işlem
-
11:49YEOTK
Yüzde 4.43 oranında artışla 81.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 746, 629 adet işlem
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11:48VANGD
Yüzde 8.31 oranında artışla 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 706 adet işlem