***GOKNR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2023 10:58
***GOKNR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOKNR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOKNR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136148
BIST
12:455.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,42
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.093
12:4519,2917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
12:4521,0556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1254
|Açılış
|: 21,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0720
En Düşük
20,8745
12:451.243,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.243,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:43
|AGESA
|29,64
|44.386.659
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|35.906.563
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.729.038
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.101.339
|% -9,96
|
|VANGD
|7,02
|7.275.157
|% -6,28
|
|ONCSM
|120,10
|118.075.482
|% -6,10
|
|KRGYO
|16,46
|7.161.452
|% -5,94
|
|YYAPI
|3,08
|137.724.450
|% -5,52
|
|GESAN
|81,85
|2.511.083.777
|% 0,12
|
|THYAO
|132,70
|2.062.984.702
|% -0,60
|
|EREGL
|36,12
|1.832.066.510
|% 0,67
|
|OYAKC
|36,24
|1.663.781.245
|% 5,35
|
|KRDMD
|18,98
|1.288.914.131
|% 0,85
|
|EKGYO
|7,32
|1.145.301.342
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,07
|867.043.134
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,12
|398.288.658
|% 4,92
|
|ISCTR
|12,11
|867.203.983
|% 0,41
|
|SKBNK
|2,52
|172.112.633
|% 1,20
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,50
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|8,88
|
|Cumhuriyet
|8.484
|8.612
|34,00
|
|Tam
|8.540
|8.604
|25,00
|
|Yarım
|4.171
|4.210
|12,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.105
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|0,11
|
|B. Petrol
|84,76
|84,76
|0,58
|