***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.04.2023 15:25
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 285.000.000 TL'den 350.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımının tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Şirket esas sözleşmesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin onay alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.04.2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir. Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139707
BIST
16:375.036
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|Değişim
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|| -23,34
|Açılış
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5.105
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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1.267,19
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:35
|BRSAN
|133,10
|291.327.076
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.006.349
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.380.003
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.294.544
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.721.208
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.777.774
|% -9,91
|
|LIDER
|98,55
|50.702.890
|% -8,75
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|AYCES
|81,20
|24.462.098
|% -5,91
|
|KOZAL
|24,46
|6.768.622.013
|% -0,73
|
|KOZAA
|48,24
|3.094.343.267
|% -2,62
|
|THYAO
|135,80
|2.666.251.056
|% 0,07
|
|EREGL
|34,88
|1.423.934.457
|% -0,74
|
|SISE
|42,56
|1.206.538.943
|% -1,89
|
|KOZAL
|24,46
|6.768.622.013
|% -0,73
|
|EKGYO
|6,73
|731.595.683
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|920.356.363
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,22
|701.913.766
|% 0,69
|
|KOZAA
|48,24
|3.094.343.267
|% -2,62
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4010
|19,4046
|% 0,07
|
|Euro
|21,2780
|21,2910
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,0191
|24,1396
|% 0,47
|
|Frank
|21,5064
|21,6359
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1581
|5,1840
|% 0,17
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,23
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.953
|15,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.188
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,07
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