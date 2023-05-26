***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 285.000.000 TL'den 350.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin halka arz işlemlerinin tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04/05/2023 tarihli kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadil edilerek, esas sözleşme değişikliğinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştı. İlgili başvurumuz Kurul'un 25/05/2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-37800 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Kurul tarafından onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekliyle Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi üzerine, Şirketimiz tescil işlemlerinin tamamlandığı hususunu da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuracaktır. Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154175BIST