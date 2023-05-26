Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

26.05.2023 18:18
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 285.000.000 TL'den 350.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin halka arz işlemlerinin tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04/05/2023 tarihli kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadil edilerek, esas sözleşme değişikliğinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştı. İlgili başvurumuz Kurul'un 25/05/2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-37800 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Kurul tarafından onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekliyle Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi üzerine, Şirketimiz tescil işlemlerinin tamamlandığı hususunu da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuracaktır. Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154175


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:004.581
Değişim :  3,45% |  152,68
Açılış :  4.442  
Önceki Kapanış :  4.428  
En Düşük
4.437 En Yüksek
4.605
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 109,50 29.261.440 % 9,99  
KLRHO 30,48 200.628.919 % 9,96  
ENSRI 9,50 37.319.928 % 9,95  
TMSN 51,00 136.674.596 % 9,91  
MARTI 3,00 33.500.560 % 9,89  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 19,9677 19,9720 % 0,22  
Euro 21,3403 21,3452 % -0,39  
Sterlin 24,5449 24,6680 % 0,23  
Frank 21,9308 22,0629 % 0,06  
Riyal 5,3090 5,3357 % 0,17  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 0,96  
Altın Gr. 1.246 1.246 2,50  
Cumhuriyet 9.260 9.400 97,00  
Tam 9.213 9.465 82,76  
Yarım 4.477 4.701 119,00  
Çeyrek 2.245 2.336 45,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 0,40  
Gümüş Gr. 14,82 14,84 0,26  
B. Petrol 77,05 77,05 0,79  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru