***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.06.2023 18:12
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 285.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.400.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak nakden 65.000.000 TL artırılarak 350.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01/06/2023 tarihinde tescil edilmiştir. Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155409
BIST
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|AVHOL
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|OTTO
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|2.068.170
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|POLHO
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|ISSEN
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|AKBNK
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|ALBRK
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|347.667.829
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|Alış
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
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|16,83
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|1.325
|12,17
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|9.222
|-2,00
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|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
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|4.451
|4.568
|-7,00
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|Çeyrek
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