***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
05.06.2023 18:22
***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
Açıklamalar
Şirketimizin 285.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.400.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak nakden 65.000.000 TL artırılarak 350.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01/06/2023 tarihinde tescil edilmiş olup Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ekte yer almaktadır. Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6. Sermaye 01/06/2023 01/06/2023 10843
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156199
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2927
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,9004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,4432
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.339,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 26,17
|Açılış
|: 1.339,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2442
|21,2530
|% 1,41
|
|Euro
|22,8681
|22,8870
|% 1,91
|
|Sterlin
|26,3310
|26,4631
|% 1,26
|
|Frank
|23,3711
|23,5119
|% 1,75
|
|Riyal
|5,6476
|5,6759
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|12,48
|
|Altın Gr.
|1.339
|1.340
|26,36
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.411
|4.519
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.267
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|77,10
|77,10
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
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17:58
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