***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2023AçıklamalarŞirketimizin 285.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.400.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak nakden 65.000.000 TL artırılarak 350.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01/06/2023 tarihinde tescil edilmiş olup Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ekte yer almaktadır. Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6. Sermaye 01/06/2023 01/06/2023 10843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156199BIST