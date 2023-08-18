***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GOKNR*** GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul bilgilendirme dökümanı güncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 25.07.2023Genel Kurul Tarihi 31.08.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ETİMESGUTAdres Erler Mahallesi 2716. Cadde No:11Gündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2022 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi10 - 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması11 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2022 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,14 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,15 - Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması16 - Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması17 - Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla Ücretlendirme Politikası Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması18 - Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi20 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Göknur A.Ş. Genel Kurulu Bilgilendirme Dökümanı 18.08.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 31.08.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanındaki yazım hataları düzeltilmiş olup, yeniden kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187258BIST